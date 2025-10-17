Innlent

Getur ekki sagt til um hvort hún myndi kvitta undir náðun Kouranis

Árni Sæberg skrifar
Þorbjörg Sigríður kveðst ekki geta sagt til um það hvort hún muni skrifa undir náðun Kouranis.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir of snemmt að segja til um það hvort hún muni undirrita tillögu um náðun Mohamads Kourani, fallist náðunarnefnd á að náða hann. Náðunarnefnd sé sjálfstæð og hún hafi enga innsýn inn í störf hennar.

Líkt og Vísir greindi frá í gær hafa sýrlensk stjórnvöld samþykkt að taka við Kourani, sem hlaut átta ára fangelsisdóm í fyrra, ef hann verður fluttur úr landi. Honum hefur þegar verið birt ákvörðun um brottvísun og þrjátíu ára endurkomubann.

Hann verður því fluttur til Sýrlands að lokinni afplánun helmings fangelsisdómsins. Það er að segja nema náðunarnefnd fallist á beiðni hans um náðun af heilbrigðisástæðum. Hann lagði beiðnina inn fyrir rúmum mánuði síðan en að sögn kunnugra getur málsmeðferðartími nefndarinnar verið langur.

Nefndin alveg sjálfstæð

Þorbjörg Sigríður ræddi við Odd Ævar Gunnarsson fréttamann að loknum fundi ríkisstjórnarinnar í morgun.

„Náðunarnefnd er sjálfstæð nefnd sem fær til sín umsóknir fanga í alls konar málum. Á meðan mál eru þar til meðferðar er dómsmálaráðherra ekki að vasast í þeim. Varðandi Sýrland, þá er það auðvitað þannig að í Evrópu allri er alltaf verið að rýna lönd sem hafa verið metin þannig að það sé ekki öruggt að senda fólk þangað aftur. Það er mat á landi í hverju tilviki fyrir sig, hvort það sé verið að send fólk þangað almennt séð.“

Þannig snúi ákvörðunin að því frekar en að taka við tilteknum manni. Þá sé það mat Útlendingastofnunar hverju sinni hvenær þær aðstæður í landinu, sem hefur verið metið ótryggt, hafi breyst með þeim þeim hætti að matið verði annað.

Nýlegt dæmi er afstaða Útlendingastofnunar og kærunefndarinnar til Venesúela. Það var ákveðið mat þar en svo breyttist matið og kerfið vinnur í samræmi við það.

Ekki í stöðu til að svara núna

Náðunarnefnd leggur mat á beiðnir um náðanir og leggur eftir atvikum tillögu fyrir dómsmálaráðherra um afgreiðslu málsins. Ef fallist er á náðunarbeiðni er gerð tillaga til forseta Íslands. Því þurfa bæði dómsmálaráðherra og forseti að samþykkja náðun.

Muntu kvitta undir náðun Kouranis?

„Ég er augljóslega ekki í stöðu til þess að segja neitt um það núna. Af því að kæmi eitthvert slíkt mál til mín, þetta mál eða annað, þá fylgir einhver ákvörðun og einhver rökstuðningur um að aðstæður í því máli séu með þeim hætti að þessi skipaða nefnd sérfræðinga hafi komist að því að það eigi að náða. Engin slík ákvörðun liggur fyrir þannig að ég get ekkert sagt til um það hvernig ég myndi líta einhver verðandi mál.“

Forsvaranlegt?

Margir myndu vafalítið spyrja sig hvort það væri forsvaranlegt í máli Kouranis og öðrum að náða dæmda ofbeldismenn til þess eins að flytja þá úr landi.

„Ég hef allan skilning á þessari umræðu en ég hef einfaldlega ekki forsendur og veit ekki einu sinni hvað nefndin mun gera í þessu máli. Þannig að einhver comment um það eru einfaldlega ekki tímabær,“ segir Þorbjörg Sigríður að lokum.

Kourani fluttur á Klepp

Mohamad Kourani hefur verið fluttur á réttargeðdeild á Kleppi þar sem hann gengst undir lyfjameðferð. Síðastliðnu ári hefur hann varið í einangrunarklefa vegna árásargjarnar og ofbeldisfullar hegðunar.

Ýmsar leiðir fyrir lög­reglu til að tryggja að endur­komu­bann virki

Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir það hafa gerst að fólk með endurkomubann hafi komist til landsins. Reynt sé að fylgja þeim úr landi eins fljótt og hægt er. Hún segir það muna skipta sköpum fyrir löggæslu á Suðurnesjum að fá móttöku- og brottfararstöð.

