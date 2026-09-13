Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Jón Þór Stefánsson skrifar 13. september 2026 07:27 Lögreglan stöðvaði samkvæmi í nótt. Vísir/Viktor Freyr Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði samkvæmi, sem fram fór í samkomusal, í gærkvöld eða nótt vegna brots á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar koma engar frekari upplýsingar fram um málið, nema að það hafi átt sér stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes. Í sama umdæmi var ökumaður handtekinn fyrir að valda umferðaróhappi ölvaður. Einstaklingur var handtekinn fyrir brot á lögreglusamþykkt, eða fyrir „áflog og óspektir á almannafæri“, eins og það er orðað í dagbókinni. Það var í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um Kópavog og Breiðholt. Svo handtók lögreglan þónokkra fyrir ölvunar-/fíkniefnaakstur víða um höfuðborgarsvæðið. Og sektaði aðra fyrir of hraðan akstur. Lögreglumál Mest lesið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Innlent Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Erlent Fékk nóg og er hættur á Facebook Innlent „Þetta er fullkomið áfall“ Innlent Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Innlent Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Innlent Guðmundur Ari í varaformanninn Innlent Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir Innlent Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Innlent Fleiri fréttir Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Fékk nóg og er hættur á Facebook Guðmundur Ari í varaformanninn Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir „Þetta er fullkomið áfall“ Trúir á lausn þrátt fyrir vantrauststillögu Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Þrír kærðir fyrir líkamsárásir „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Sektaður fyrir að skila ekki yfirliti um heimagistingu Enn þykknar upp hjá SÁÁ Ljósagatnamótin eigi að duga næstu tuttugu ár Allir stjórnmálaflokkar, Áfram Ísland og Sjá til skoðunar Kemur ekki til greina að Ísland segi sig frá stríðsglæpadómstól Aðstoðarframkvæmdastjóri SA: „Frekari launahækkanir væru eins og olía á eldinn“ Esjan er hvít en ekki lengi Gera ekkert í að lögregla hafi eytt sönnunargögnum Furðar sig á því að nefndin hafi ekki verið upplýst fyrr Flugvirkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verkfall Kourani farinn úr landi Kourani vísað úr landi Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Finni nikótínpúða á leikskólalóðinni og stingi upp í sig Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Sjá meira