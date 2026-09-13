Innlent

Sam­kvæminu slúttað vegna brots á lögum

Jón Þór Stefánsson skrifar
Lögreglan stöðvaði samkvæmi í nótt.
Lögreglan stöðvaði samkvæmi í nótt. Vísir/Viktor Freyr

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði samkvæmi, sem fram fór í samkomusal, í gærkvöld eða nótt vegna brots á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar koma engar frekari upplýsingar fram um málið, nema að það hafi átt sér stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes.

Í sama umdæmi var ökumaður handtekinn fyrir að valda umferðaróhappi ölvaður.

Einstaklingur var handtekinn fyrir brot á lögreglusamþykkt, eða fyrir „áflog og óspektir á almannafæri“, eins og það er orðað í dagbókinni. Það var í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um Kópavog og Breiðholt.

Svo handtók lögreglan þónokkra fyrir ölvunar-/fíkniefnaakstur víða um höfuðborgarsvæðið. Og sektaði aðra fyrir of hraðan akstur.

Lögreglumál

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