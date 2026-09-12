Hjörtur Hermannsson var í byrjunarliði IFK Göteborg þegar liðið vann Halmstad BK í sænsku úrvalsdeild karla í fótbolta. Liðið hefur nú unnið þrjá leiki í röð.
Á 36. mínútu fékk IFK Göteborg aukaspyrnu á frábærum stað og fékk Sam Larsson heiðurinn af því að taka hana. Hann ákvað að skjóta föstum bolta í fjærhornið beint úr aukaspyrnu og kom Göteborg í forystu leiksins.
Snemma í seinni hálfleik náði Felix Eriksson að tvöfalda forystu IFK Göteborg með sannkölluðu draumaskoti langt fyrir utan teig. Tveggja marka forystu heimamanna þýddi að liðið var með gott tækifæri til þess að sigla sigrinum þægilega heim.
Göteborg-liðið gerði sér þó erfitt fyrir þegar David Kruse, leikmaður Göteborg, braut á mótherja inni í sínum eigin vítateig og fékk Halmstad vítaspyrnu. Rocco Ascone nýtti hana og minnkaði muninn niður í eitt mark.
Stuttu eftir markið kom Kolbeinn Þórðarson inn á völlinn til að sigla sigrinum þægilega heim, sem liðið gerði. IFK Göreborg vann því góðan 2-1 sigur á Halmstad. Göteborg er búið að vera á góðri siglingu í sænsku úrvalsdeildinni en Halmstad situr á botni sænsku úrvalsdeildarinnar.