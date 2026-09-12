Logi á skotskónum þrátt fyrir tap

Logi Tómasson var á skotskónum þegar lið hans Samsunspor tók á móti Corum í tyrknesku úrvalsdeildinni í fótbolta. Mikið gekk á og voru skoruð fjögur mörk á fyrstu fimmtán mínútum leiksins.
Gestirnir í Corum voru ekki lengi að ná forystu leiksins en það gerðist strax á fyrstu mínútu þegar Jesús Ramírez skoraði úr þröngu færi. Sú forysta entist ekki lengi þar sem fjórum mínútum síðar fékk Samsunspor horn og datt boltinn út í teiginn. Þar bar Logi að bíða eftir boltanum og skaut í gegnum pakkann og í netið.
Gestirnir í Corum voru langt frá því að gefast upp og á tíundu mínútu komst liðið aftur í forystuna. Þar barst boltinn á Gengiz Under sem skaut frábæru skoti sem var óverjandi fyrir Okan Kocuk í marki Samsunspor.
Á fimmtándu mínútu skoraði Under annað draumamark fyrir Corum fyrir utan teiginn og skoraði fjórða mark leiksins. Heimamenn í Samsunspor voru því tveimur mörkum undir og byrjuðu að sækja í sig veðrið. Þrátt fyrir að vera sterkara liðið var Samsunspor í erfiðleikum með að skapa sér færi og var staðan enn 3-1 í hálfleik.
Í seinni hálfleik varð leikurinn jafnari og bæði lið gerðu sig líkleg til að skora. Það gerðist þó ekki fyrr en á 69. mínútu þegar Alexandros Kyziridis skoraði fyrir Corum eftir góða skyndisókn. Við það hrundi einbeiting heimamanna og tveim mínútum síðar gulltryggði Jesús Ramírez 5-1 sigur Corum í virkilega fjörugum leik.
Með sigrinum kom Corum sér í sjötta sæti tyrknesku úrvalsdeildarinnar með sjö stig á meðan Logi Tómasson og félagar í Samsunspor sitja í fjórtánda sæti með fjögur stig.