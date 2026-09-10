He Rulong, sendiherra Kína á Íslandi, hitti í dag Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegamálaráðherra þar sem þau ræddu um ferðamennsku, fisk og viðskipti auk „beins“ flugs milli Kína og Íslands sem á að hefajst 26. október.
Sendiráðið greindi frá þessu í Facebook-færslu en þar segir að Ísland njóti mikilla vinsælda í Kína enda hafi tíu milljónir Kínverja birt færslu sem er staðarmerkt Íslandi inni á kínverska samfélagsmiðlinum WeChat.
Þá segir að líklegt sé að fjöldi kínverskra túrista muni aukast, einkum á veturna þegar norðurljós sjást vel víða um landið.
„Samkvæmt nýjustu leiðbeiningum um mataræði fyrir íbúa Kína er hvatt til neyslu á sjávarafurðum í Kína til að tryggja betri næringu og heilsu kínverskra borgara. Íslenskur þorskur, lax og aðrar fiskafurðir henta vel til að mæta eftirspurn vaxandi fjölda fólks í kínversku millistéttinni,“ skrifar sendiráðið en Kína er stærsti útflutningsaðili fisks á heimsvísu og Kínverjar eru taldir borða rúmlega þriðjung alls þess fisks sem neytt er í heiminum.
Bæði ráðherrann og sendiherrann eru sagðir vongóðir um að aukin viðskipti auki enn frekar „skilning og vináttu“ milli þjóðanna tveggja.
Flug milli Íslands og Kína á að hefjast í lok október. Flogið verður með breiðþotu þrisvar í viku milli Keflavíkurflugvallar og Alþjóðaflugvallar Peking (PEK), höfuðborgar Kína.
Flugið mun taka um þrettán tíma en við það bætist millilending í Kaupmannahöfn þar sem stoppað verður í tvær klukkustundir, að því er fram kom í svari sendiráðsins við fyrirspurn Vísis í sumar.