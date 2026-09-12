„Ég trúi á lausn“ Smári Jökull Jónsson skrifar 12. september 2026 12:57 Anna Hildur Guðmundsdóttir er formaður SÁÁ. Vantrausti var lýst á hana sem og framkvæmdstjórn samtakanna í gær. Vísir/Anton Brink Formaður SÁÁ segir að vantrautsyfirlýsing starfsmanna sé litin alvarlegum augum. Hún vill ekki tjá sig um hvort afsögn komi til greina og segist trúa að hægt sé að byggja upp traust þó staðan sé erfið. Sextíu og þrír starfsmenn SÁÁ skrifuðu undir yfirlýsingu í gær þar sem vantrausti er lýst á formann samtakanna, Önnu Hildi Guðmundsdóttur, og framkvæmdastjórn þeirra. Á meðal þeirra sem skrifa undir eru læknar, stjórnendur, hjúkrunarfræðingar og sálfræðingar auk áfengis- og vímuefnaráðgjafa og í samtali við Vísi í gær sagði Helga Katrín Jónsdóttir, læknir hjá SÁÁ, að mjög alvarleg staða sé uppi og starfsfólki hafi fundist það tilneytt að senda yfirlýsinguna frá sér. Kemur hún í kjölfar afsagnar framkvæmdastjóra lækninga og fagstjóra á Vík, sem sökuðu stjórn SÁÁ um óeðlileg afskipti af meðferðarstarfi samtakanna. Einnig var gerður starfslokasamningur við forstjóra samtakanna. „Rödd þeirra skiptir mjög miklu máli“ Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ segir framkvæmdastjórn hafa tekið á móti vantraustsyfirlýsingunni og líti hana alvarlegum augum. „Það er ljóst að grípa þarf til aðgerða til þess að byggja upp traust og aðalstjórn hefur verið kölluð saman til aukafundar núna á mánudaginn til þess að fjalla um hana [vantraustsyfirlýsinguna] og þær kröfur sem eru settar fram í henni,“ sagði Anna Hildur í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar. „Við teljum bara mikilvægt að eiga þetta milliliðalausa samtal á uppbyggilegan hátt á mánudaginn.“ Skilur þú áhyggjur starfsfólks vegna stöðunnar sem er uppi? „Ég skil þetta og starfsfólk SÁÁ sinnir daglega krefjandi og mikilvægri þjónustu þannig að þetta er mjög alvarlegt. Rödd þeirra skiptir mjög miklu máli og því er mikilvægt að kalla aðalstjórnina saman svo að við fáum tækifæri til þess að ræða þetta og fara yfir. Við tökum þetta bara mjög alvarlega.“ Hefur haft áhrif á starfsemina Anna Hildur vill ekki segja hvort afsögn komi til greina, byrjað verði á fundinum sem fyrirhugaður er á mánudag. Deilurnar hafa haft áhrif á starfsemi SÁÁ. „Þetta hefur haft einhver áhrif en það sem er mikilvægast er að starfsfólk fái frið og tækifæri til að vinna vinnuna sína og þess vegna höfum við ekki viljað ræða þetta á opinberum verkefni. Þessi starfsemi er mjög viðkvæm og það þarf að standa vörð um hana.“ Ertu bjartsýn á að það sé hægt að byggja upp traust miðað við hvernig staðan er núna? „Já, ég er mjög bjartsýn á það. Staðan er erfið, ég veit það og viðurkenni það. En ég trúi á lausn.“ SÁÁ Fíkn Heilbrigðismál Félagasamtök Mest lesið Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Innlent Enn þykknar upp hjá SÁÁ Innlent „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Innlent Látin jafngömul og móðir hennar sem var myrt af föðurnum Erlent Sektaður fyrir að skila ekki yfirliti um heimagistingu Innlent Þingkosningar í Svíþjóð: Stjórnin riðar til falls en að mynda nýja gæti reynst erfitt Erlent Umhleypingar næstu daga Veður Minnst 44 slasast og ein í lífshættu eftir lestarslys í Frakklandi Erlent Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent Þrír kærðir fyrir líkamsárásir Innlent Fleiri fréttir Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Þrír kærðir fyrir líkamsárásir „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Sektaður fyrir að skila ekki yfirliti um heimagistingu Enn þykknar upp hjá SÁÁ Ljósagatnamótin eigi að duga næstu tuttugu ár Allir stjórnmálaflokkar, Áfram Ísland og Sjá til skoðunar Kemur ekki til greina að Ísland segi sig frá stríðsglæpadómstól Aðstoðarframkvæmdastjóri SA: „Frekari launahækkanir væru eins og olía á eldinn“ Esjan er hvít en ekki lengi Gera ekkert í að lögregla hafi eytt sönnunargögnum Furðar sig á því að nefndin hafi ekki verið upplýst fyrr Flugvirkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verkfall Kourani farinn úr landi Kourani vísað úr landi Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Finni nikótínpúða á leikskólalóðinni og stingi upp í sig Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Tilkynnt um innbrotsþjóf sem var enn inni Halda minningarstund fyrir Hönnuh Fjárlagafrumvarpið „köld kveðja til launafólks“ „Ég mun stúta þér og einhver skilar sér ekki í skólann“ Hanna Katrín átti fund með sendiherra Kína Viðraði hugmyndir um bandarískt Ísland við Bjarna „Við erum að gera stóra hluti í samgöngum“ Halla hæstánægð með stólaskiptin Próflaus á öfugum vegarhelmingi Uppstokkun í fullri sátt innan Framsóknar Sjá meira