„Ég er ótrúlega ánægð með þessa breytingu og það er að minni ósk sem ég er í þessum nefndum,“ segir þingmaðurinn Halla Hrund Logadóttir eftir að þingflokkur Framsóknarflokksins samþykkti stólaskipti í nefndarsætum. Það skipti hana engu hvort hún sé aðalmaður, varamaður eða áheyrnarfulltrúi í nefndinni; það breyti litlu þegar maður er í stjórnarandstöðu.
Greint var frá því í dag að Halla yrði ekki lengur aðalmaður í umhverfis- og samgöngunefnd og því orðin eini þingmaður flokksins sem ekki hefði aðalmannssæti í nefndum.
Halla segist sjálf hafa óskað eftir því að sitja frekar í atvinnuveganefnd, þó ekki væri nema sem áheyrnarfulltrúi, enda brenni hún fyrir þeim málefnum sem heyra undir nefndina.
„Mér bauðst að vera aðalmaður í öðrum nefndum en af því að þessi málefni eru þau málefni sem ég brenn fyrir þá afþakkaði ég það boð og sóttist eftir því að vera þar sem hjartað slær og þar sem ég ætla að hafa áhrif á þessu kjörtímabili,“ bætir hún og nefnir í því samhengi jarðakaup útlendinga, sjávarútveg, auðlindir, raforkuöryggi heimila, orkumál, orkuöryggi heimilanna og fleira.
Stefán Vagn Stefánsson þingflokksformaður sagði sömuleiðis við Vísi að uppstokkunin hefði verið gerð í fullri sátt innan þingflokksins. Hann tók fram að Halla nyti enn fulls trausts.
Halla verður einnig áfram varamaður í utanríkismálanefnd en verður nú áheyrnarfulltrúi í atvinnuveganefnd og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Þar sem Framsókn hefur aðeins fimm þingmenn hefur flokkurinn ekki aðalmannssæti í öllum fastanefndum.
„Fyrir þingmann í stjórnarandstöðu skiptir engu máli hvort viðkomandi sé aðalmaður eða í þessu hlutverki. Það er jafn mikil þátttaka og felur í starfi,“ bætir Halla við að lokum.