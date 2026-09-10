Lögregluþjónar sektuðu í dag ökumann sem var stöðvaður bæði fyrir að aka á öfugum vegarhelmingi og var próflaus. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sektaði einnig tvo aðra ökumenn fyrir að keyra án ökuréttinda og voru að minnsta kosti þrír handteknir fyrir að auka undir áhrifum.
Þá var einn til viðbótar sektaður fyrir að nota farsíma við akstur.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í dagbók löreglunnar en þar segir einnig að „aðili“ hafi verið handtekinn vegna gruns um vopnalagabrot. Ekki fylgja frekari upplýsingar um þennan aðila eða meint brot hans.
Lögreglunni barst þar að auki tilkynning um innbrot í bíl og um þjófnað,