Þegar Donald Trump hafði verið nýendurkjörinn Bandaríkjaforseti í nóvember 2024 hringdi hann í Bjarna Benediktsson, þá forsætisráðherra, og nefndi meðal annars hvort Ísland ætti að verða 51. ríki Bandaríkjanna, þó í gamansömum tón. Þetta samtal var rifjað upp á fundi utanríkismálanefndar í lok ágúst.
Rúv greindi frá málinu í kvöld en á þessum tíma hafði Trump ekki verið formlega settur inn í embættið að nýju þó hann hefði verið endurkjörinn forseti. Á þessum tíma var minna en vika í þingkosningar á Íslandi.
Þetta samtal Trumps og Bjarna, sem átti sér stað 26. nóvember 2024, var samkvæmt heimildum Vísis nýlega rifjað upp á aukafundi utanríkismálanefndar 31. ágúst sem haldinn var í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslunnar um aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Á mánudaginn, 7. september, birti Trump síðan umdeilt landakort þar sem Ísland og Grænland auk allrar Norður- og Mið-Ameríku voru sveipuð bandaríska fánanum.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði Billy Long, bandaríska sendiherrann, á sinn fund í kjölfar myndbirtingarinnar. Á blaðamannafundi næsta dag kallaði hún þetta lélegt grín af hálfu Bandaríkjaforseta, ef um grín væri að ræða.
Eftir að hafa verið kjörinn forseti tók Trump sig til að hringja í hina og þessa þjóðarleiðtoga, meðal annars á Norðurlöndum. Utanríkisráðuneytið greindi frá samtali þeirra Bjarna í tilkynningu að kvöldi 27. nóvember.
Rúv hefur eftir heimildarmönnum að Trump hafi í samtali sínu við Bjarna 2024 sagt í gamansömum tón að Bandaríkjamenn kölluðu Ísland gjarnan 51. ríkið. Bjarni hafi tekið ummælunum sem léttu gríni en þá hafi Bandaríkjaforsetinn sagt Bjarna að hugsa þetta vel, að loknum þingkosningum á Íslandi sem þá voru eftir fjóra daga.
Fram kemur í umfjöllun Rúv að minnisblað hafi verið skrifað upp úr þessu samtali en forsætisráðuneytið og utanríkisráðuneytið hafi neitað að afhenda þau gögn á þeim grundvelli að um væri að ræða upplýsingar um milliríkjasamskipti sem byggðust á gagnkvæmu trausti milli ríkja.