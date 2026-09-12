Emilía hetja RB Leipzig

Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Emilía Kjær Ásgeirsdóttir, var hetja RB Leipzig í dag er hún skoraði bæði mörk liðsins í fyrsta sigri þess á tímabilinu í þýsku úrvalsdeildinni.
RB Leipzig tók á móti Nurnberg í 4. umferð deildarinnar og Emilía var í banastuði. Hún skoraði fyrsta mark leiksins á 20. mínútu. Það var laglegt í meira lagi, skot í fjærhornið sem hafnaði í stönginni og fór inn.
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Emilía var síðan aftur á ferðinni á 77. mínútu er hún tvöfaldaði forystu síns liðs skömmu áður en Nurnberg klóraði í bakkann.
Mörk Emilíu dugðu þó RB Leipzig til sigurs. Um fyrsta sigur liðsins í deildinni á tímabilinu er að ræða. Kærkominn í meira lagi.
RB Leipzig vermir nú 9. sæti þýsku úrvalsdeildarinnar og er með fjögur stig eftir fjórar umferðir.