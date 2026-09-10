Fótbolti

Stjórn Como gefur frá sér sína miða

Andri Broddason skrifar
Mirwan Suwarso, forseti Como, hefur ákveðið að gefa stuðningsmönnum sína miða fyrir leik kvöldsins.
Mirwan Suwarso, forseti Como, hefur ákveðið að gefa stuðningsmönnum sína miða fyrir leik kvöldsins. Marco M. Mantovani/Getty Images

Como tryggði sig í Meistaradeild Evrópu í fyrsta skipti í sögu félagsins og mun spila sinn fyrsta Meistaradeildarleik þegar liðið mætir RB Leipzig á heimavelli. Stjórnarmeðlimir félagsins hafa ákveðið að gefa frá sér miðana sína til elstu stuðningsmanna félagsins.

Leikvöllur Como er staðsettur rétt hjá samnefndu vatni og er pláss fyrir um 14 þúsund áhorfendur og er ljóst að ekki allir stuðningsmenn félagsins komast á völlinn. Mikil eftirspurn er eftir miðum á leikinn og verður þetta líklega stærsti leikur í sögu félagsins. Mirwan Suwarso, forseti félagsins, var vonsvikinn yfir því að margir af elstu stuðningsmönnum félagsins komust ekki á leikinn.

Hann tók þá til sinna ráða og ákvað því að gefa sína fjóra miða sem hann fékk fyrir leikinn til elstu stuðningsmanna félagsins sem voru ekki með miða. Aðrir í stjórn félagsins gerðu slíkt hið sama og losnuðu 40 miðar á leikinn. Hópur af elstu stuðningsmönnum félagsins fær miðana að gjöf fyrir að standa með félaginu.

Margir af eldri stuðningsmönnum félagsins eiga í erfiðleikum með að fara á leiki með hækkandi aldri og ætlar félagið einfaldlega að sækja þá stuðningsmenn sem eiga í erfiðleikum með að mæta. Sumir af stuðningsmönnunum búa í sveitum nálægt Como og þiggja því glaðir að vera sóttir. Elstu stuðningsmennirnir eru á tíræðisaldri og hafa því fylgt liði sínu lengi.

Como hefur hugsað vel um sína stuðningsmenn og býður oft upp á fría drykki þegar liðið skorar. Það gæti orðið dýrt fyrir Como ef gott gengi liðsins ætlar að halda áfram. Eftir þrjár umferðir í ítölsku úrvalsdeildinni er liðið ennþá taplaust.

Leikur Como og RB Leipzig er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport 3 og hefst útsending klukkan 18:50.

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