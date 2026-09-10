Stjórn Como gefur frá sér sína miða Andri Broddason skrifar 10. september 2026 11:30 Mirwan Suwarso, forseti Como, hefur ákveðið að gefa stuðningsmönnum sína miða fyrir leik kvöldsins. Marco M. Mantovani/Getty Images Como tryggði sig í Meistaradeild Evrópu í fyrsta skipti í sögu félagsins og mun spila sinn fyrsta Meistaradeildarleik þegar liðið mætir RB Leipzig á heimavelli. Stjórnarmeðlimir félagsins hafa ákveðið að gefa frá sér miðana sína til elstu stuðningsmanna félagsins. Leikvöllur Como er staðsettur rétt hjá samnefndu vatni og er pláss fyrir um 14 þúsund áhorfendur og er ljóst að ekki allir stuðningsmenn félagsins komast á völlinn. Mikil eftirspurn er eftir miðum á leikinn og verður þetta líklega stærsti leikur í sögu félagsins. Mirwan Suwarso, forseti félagsins, var vonsvikinn yfir því að margir af elstu stuðningsmönnum félagsins komust ekki á leikinn. Hann tók þá til sinna ráða og ákvað því að gefa sína fjóra miða sem hann fékk fyrir leikinn til elstu stuðningsmanna félagsins sem voru ekki með miða. Aðrir í stjórn félagsins gerðu slíkt hið sama og losnuðu 40 miðar á leikinn. Hópur af elstu stuðningsmönnum félagsins fær miðana að gjöf fyrir að standa með félaginu. Margir af eldri stuðningsmönnum félagsins eiga í erfiðleikum með að fara á leiki með hækkandi aldri og ætlar félagið einfaldlega að sækja þá stuðningsmenn sem eiga í erfiðleikum með að mæta. Sumir af stuðningsmönnunum búa í sveitum nálægt Como og þiggja því glaðir að vera sóttir. Elstu stuðningsmennirnir eru á tíræðisaldri og hafa því fylgt liði sínu lengi. Como hefur hugsað vel um sína stuðningsmenn og býður oft upp á fría drykki þegar liðið skorar. Það gæti orðið dýrt fyrir Como ef gott gengi liðsins ætlar að halda áfram. Eftir þrjár umferðir í ítölsku úrvalsdeildinni er liðið ennþá taplaust. Leikur Como og RB Leipzig er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport 3 og hefst útsending klukkan 18:50. Ítalski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Íslenski boltinn Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Enski boltinn Reynir að skáka og máta „einn efnilegasta þjálfara í heimi“ Handbolti Harmsaga Mudryk heldur áfram Enski boltinn Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Fótbolti Nýr Camp Nou míglekur Fótbolti Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Íslenski boltinn Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Enski boltinn Aron Snær fékk albatross á úrtökumóti DP World Tour Golf Fleiri fréttir Á ekki að snúast um karla gegn konum Stjórn Como gefur frá sér sína miða Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Nýr Camp Nou míglekur Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Dagur Dan kom markmanninum í klandur „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Dagskráin í dag: Manchester United snýr aftur í Meistaradeildina Harmsaga Mudryk heldur áfram Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Evrópumeistararnir hófu titilvörn sína með pomp og prakt Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Stórbrotin Ída Marín með þrennu í sigri Hammarby Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík Jesus á skotskónum í stórsigri Börsunga Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Mikael beittur kynþáttaníði Frysta egg frítt fyrir landsliðskonur Söguleg stund fyrir Viking í kvöld Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Sjá meira