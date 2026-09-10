Fyrstu umferð Meistaradeildar Evrópu lauk í kvöld með fjórum leikjum þar sem gekk á ýmsu.
Norðmennirnir í Bodö/Glimt sóttu Bayern Munchen heim á Allianz Arena. Þeir stóðust vel prófið gegn Bæjurum framan af leik og staðan var markalaus í hléi. Heimamenn virðast hafa farið vel yfir málin í hléi og voru töluvert skarpari í síðari hálfleik.
Aðeins 90 sekúndur voru liðnar af hálfleiknum þegar Jamal Musiala kom Bæjurum yfir og Harry Kane skoraði annað markið tæpu korteri síðan. Alphonso Davies skoraði þriðja markið með góðu skoti þegar tæpur stundarfjórðungur var eftir og Michael Olise skoraði með stórglæsilegu langskoti á 83. mínútu.
Fimm mínútum síðar fékk Odin Lurås Bjørtuft að líta rautt spjald í liði Bodö og gegn tíi leikmönnum skoraði Olise öðru sinni með flottu skoti úr teignum til að innsigla 5-0 stórsigur Bæjara á þeim norsku.
Como, stýrt af Cesc Fabregas, var að spila fyrsta leik liðsins í Meistaradeildinni í sögu félagsins er RB Leipzig kom í heimsókn við Como-vatn. Heimamenn voru með öll völd og mörk frá Martin Baturina og Anastasios Douvikas veittu liðinu 2-0 forystu í hléi.
Assane Diao skoraði þriðja markið á 54 mínútu og skömmu síðar klúðraði liðið algjöru dauðafæri fyrir opnu marki. Leipzig geistist upp í sókn og 19 ára gamli kantmaðurinn Andrija Maksimović minnkaði muninn.
Leipzig var þó aldrei líklegt til að vinna sig inn í leikinn og í lokin setti Máximo Perrone fjórða mark Como og 4-1 úrslit leiksins.
Í Tékklandi tók Slavia Prag á móti Lens í Tékklandi. Heimamenn voru sterkari aðilinn gegn þeim frönsku en urðu fyrir áfalli snemma í síðari hálfleik þegar Mikulás Konečný fékk að líta rautt spjald.
Slóveninn Danijel Šturm skoraði strax í næstu sókn fyrir tíu Slaviu-menn og þeir komnir verðskuldað yfir. Senegalinn Abdallah Sima, fyrrverandi leikmaður Slaviu, jafnaði hins vegar fyrir Lens korteri fyrir leikslok.
Šturm var ekki hættur og skoraði öðru sinni á 88 mínútu fyrir tíu Slaviu-menn og allt ætlaði um koll að keyra á vellinum.
Adam var þó ekki lengi í paradís þar sem fyrirliðinn Florian Thauvin jafnaði fyrir Lens á fyrstu mínútu uppbótartíma og tveimur mínútum síðar féll boltinn fyrir vængbakvörðinn Ruben Aguilar í teignum og hann afgreiddi hann snyrtilega í fjærhornið til að tryggja Lens ótrúlegan 3-2 sigur.