Sjáðu markaveislu hjá bæði Manchester United og Bayern München í gær

Lokakvöld fyrstu umferðar Meistaradeildar Evrópu fór fram í gær þar sem nóg var skorað af mörkum. Tvö stærstu lið kvöldsins, Bayern München og Manchester United, skoruðu saman níu mörk.
Manchester United snéri aftur í Meistaradeild Evróðu eftir þriggja ára fjarveru í gær. Liðið tók á móti Sabah FK frá Aserbaíjan og virtist draumur vera að rætast hjá mörgum leikmanna Sabah. Draumurinn entist þó ekki lengi þar sem Manchester United sýndi mikla yfirburði og var mörkum liðsins dreyft á alla helstu framherja liðsins.
Bayern München tók á móti Bodö/Glimt sem átti ótrúlegt tímabil í Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili. Markalaust var í hálfleik en þýsku meistararnir komu tvíefldir í seinni hálfleikinn og skoruðu fimm mörk. Norska liðið náði því ekki að halda áfram góðu gengi frá síðasta tímabili.
Fenerbahce og Roma mættust í Tyrklandi í gær og endaði leikurinn með 1-1 jafntefli. Þjálfari Fenerbahce var ekki sáttur við störf sín sem þjálfar liðsins og reyndi að hætta en óvíst er hvort að hann megi gera það. Stjórn liðsins vildi ekki taka á móti afsögn þjálfarans.
PSV frá Hollandi tók á móti Shaktar Donetsk í frekar bragðdaufum leik. Leikurinn endaði með 1-1 jafntefli þar sem Shaktar Donetsk náði forystunni undir lok fyrri hálfleiks. Það entist þó ekki lengi þar sem PSV jafnaði strax í seinni hálfleik og reyndist það vera lokamark leiksins.
Como spilaði sinn fyrsta Meistaradeildarleik í sögu félagsins í gær þegar liðið tók á móti RB Leipzig. Gengi liðsins heldur áfram að standa fram úr væntingum með þjálfara Cesc Fabregas í brúnni. Ítalska liðið endaði á að vinna öruggan 4-1 sigur og er engin ástæða fyrir því að liðið geti ekki haldið áfram góðu gengi.
Lens fór í heimsókn til Slavia Prague í líklegast dramatískasta leik umferðarinnar. Prague náði forystu leiksins þegar tvær mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma og virtist sigla heim með sigurinn. Þá náði Lens að skora tvo ótrúleg mörk í uppbótartíma og stela sigrinum á lygilegan hátt.