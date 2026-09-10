Fótbolti

Sjáðu tvær þrennur og glæsi­legt sigurmark Ødegaard

Andri Broddason skrifar
Martin Ødegaard byrjar tímabilið frábærlega.
Martin Ødegaard byrjar tímabilið frábærlega. Stuart MacFarlane/Getty Images

Markavieisla var í Meistaradeild Evrópu í gær þegar sex leikir fóru fram. Barcelona og PSG unnu stórsigur og Arsenal vann með glæsilegu marki frá Martin Ödegaard og Alexis Mac Allister var hetja Liverpool.

Barcelona tók á móti Feyenoord í úrhelli á Spáni þar sem Börsungarnir virtust vera að njóta sín. Raphinha náði forystu leiksin strax á þriðju mínútu og eftir það rigni mörkunum inn. Gabriel Jesus kom á völlinn sem varamaður og skoraði sitt fyrsta mark fyrir Barcelona

Viking frá Noregi lék í gær sinn fyrsta leik í Meistaradeild Evrópu og fór liðið í heimsókn til Stuttgart. Leikurinn reyndist erfiður fyrir norska liðið þar sem Ermedin Demirovic skoraði þrennu á tólf mínútum. Viking náði sárabótamarki inn en þurfti að sætta sig við 3-1 tap.

Liverpool tók á móti Atletico Madrid eina ferðina enn í Meistaradeild Evrópu en liðin hafa mæst fimm sinnum á síðustu fimm árum. Marcos Llorente kom gestunum í forystu leiksins en mörk frá Dominik Szoboszlai og glæsimark Alexis Mac Allister tryggðu Liverpool sigur.

Evrópumeistararnir PSG fengu Slovan Bratislava í heimsókn og buðu upp á sannkallaða markaveislu. Ferran Torres skoraði þrennu fyrir PSG og Ousmane Dembélé lagði tvö og Fabian Ruiz skoraði svo sjötta mark PSG. Bratislava náði þó að henda unn sárabótamarki.

Napoli fékk Englandsmeistarana Arsenal í heimsókn í jöfnum og sterkum leik. Martin Ødegaard skoraði glæsilegt mark fyrir Arsenal sem reyndist vera eina mark leiksins. Vegferð Arsenal í að verða Evrópumeistari byrjar því vel þetta árið.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC Liverpool FC FC Barcelona

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