Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Andri Broddason skrifar 10. september 2026 09:30 Martin Ødegaard byrjar tímabilið frábærlega. Stuart MacFarlane/Getty Images Markavieisla var í Meistaradeild Evrópu í gær þegar sex leikir fóru fram. Barcelona og PSG unnu stórsigur og Arsenal vann með glæsilegu marki frá Martin Ödegaard og Alexis Mac Allister var hetja Liverpool. Barcelona tók á móti Feyenoord í úrhelli á Spáni þar sem Börsungarnir virtust vera að njóta sín. Raphinha náði forystu leiksin strax á þriðju mínútu og eftir það rigni mörkunum inn. Gabriel Jesus kom á völlinn sem varamaður og skoraði sitt fyrsta mark fyrir Barcelona Viking frá Noregi lék í gær sinn fyrsta leik í Meistaradeild Evrópu og fór liðið í heimsókn til Stuttgart. Leikurinn reyndist erfiður fyrir norska liðið þar sem Ermedin Demirovic skoraði þrennu á tólf mínútum. Viking náði sárabótamarki inn en þurfti að sætta sig við 3-1 tap. Liverpool tók á móti Atletico Madrid eina ferðina enn í Meistaradeild Evrópu en liðin hafa mæst fimm sinnum á síðustu fimm árum. Marcos Llorente kom gestunum í forystu leiksins en mörk frá Dominik Szoboszlai og glæsimark Alexis Mac Allister tryggðu Liverpool sigur. Evrópumeistararnir PSG fengu Slovan Bratislava í heimsókn og buðu upp á sannkallaða markaveislu. Ferran Torres skoraði þrennu fyrir PSG og Ousmane Dembélé lagði tvö og Fabian Ruiz skoraði svo sjötta mark PSG. Bratislava náði þó að henda unn sárabótamarki. Napoli fékk Englandsmeistarana Arsenal í heimsókn í jöfnum og sterkum leik. Martin Ødegaard skoraði glæsilegt mark fyrir Arsenal sem reyndist vera eina mark leiksins. Vegferð Arsenal í að verða Evrópumeistari byrjar því vel þetta árið. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC Liverpool FC FC Barcelona Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Íslenski boltinn Harmsaga Mudryk heldur áfram Enski boltinn Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Íslenski boltinn Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Enski boltinn Ragnar bestur allra á úrtökumóti DP World Tour í dag Golf Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Enski boltinn Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti Dagskráin í dag: Manchester United snýr aftur í Meistaradeildina Fótbolti Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu tvær þrennur og glæsilegt sigurmark Ødegaard Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt Dagur Dan kom markmanninum í klandur „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Dagskráin í dag: Manchester United snýr aftur í Meistaradeildina Harmsaga Mudryk heldur áfram Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Evrópumeistararnir hófu titilvörn sína með pomp og prakt Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Stórbrotin Ída Marín með þrennu í sigri Hammarby Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík Jesus á skotskónum í stórsigri Börsunga Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Mikael beittur kynþáttaníði Frysta egg frítt fyrir landsliðskonur Söguleg stund fyrir Viking í kvöld Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Messi að kaupa hundrað prósent hlut í spænsku félagi Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Sjá meira