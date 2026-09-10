Dagur Dan kom markmanninum í klandur

Dagur Dan Þórhallsson var í byrjunarliði San Diego FC þegar liðið tók á móti San Jose Earthquakes. Gestirnir byrjuðu betur en bæði lið enduðu með aðeins tíu leikmenn inni á vellinum.
San Jose Earthquakes byrjaði leikinn sterkt og var komið yfir þegar aðeins þrjár mínútur voru liðnar. Nokkrum mínútum síðar fékk Dagur Dan boltann og ætlaði að skalla hann til baka á markmanninn en framherjinn Preston Judd var á undan í boltann.
Carlos Dos Santos, markmaður San Diego, endaði á að brjóta á Judd og var dæmt víti og rautt spjald á markmanninn. Dómarinn fór þó í skjáinn og með hjálp myndbandsdómgæslu breytti hann spjaldi Dos Santos í gult. Dos Santos náði þó að bæta upp fyrir mistökin með því að verja vítið og hélt stöðunni 1-0.
San Jose hélt áfram að sækja á San Diego af fullum krafti og tvöfaldaði Judd forystu San Jose á tólftu mínútu leiksins áður en Ousseni Bouda kom liðinu í 3-0. Anders Dryer minnkaði muninn fyrir San Diego rétt fyrir hálfleik eftir frábæran sprett Onni Valakari átti frábæran sprett á vinstri kantinum. Staðan var því 3-1 í hálfleik og ljóst að San Diego þurfti að hysja upp um sig buxurnar.
Í hálfleik gerðu bæði lið tvöfalda skiptingu og var Dagur Dan tekinn af velli fyrir Kieran Sargeant.
Á 80. mínútu kom sending inn fyrir vörn San Diego og ætlaði markmaðurinn Dos Santos að vera fyrstur í boltann. Það var ekki góð ákvörðun þar sem hann endaði á að hlaupa Ousseni Bouda niður og fékk sitt annað gula spjald að launum.
Eftir að San Diego varð manni færri byrjaði liðið að sækja enn meira og eftir fyrirgjöf í teig braut Max Floriani á sér í teignum og var dæmt víti og fékk Floriani sitt annað gula spjald og þar með rautt. Cedric Bakambu skoraði örugglega úr vítinu en ekki var nægur tími eftir til að bæta við jöfnunarmarki og endaði leikurinn með 3-2 sigri San Jose Earthquakes.
Dagur Dan og félagar í San Diego eru í níunda sæti vesturhluta MLS-deildarinnar sem er síðasta umspilssætið. Pakkinn er enn þéttur hjá liðunum í kring og því er hvert stig mikilvægt ef liðið vill komast í umspilssæti.
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