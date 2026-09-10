Fótbolti

Dag­skráin í dag: Manchester United snýr aftur í Meistaradeildina

Aron Guðmundsson skrifar
Nokkur ár hafa liðið síðan að Manchester United spilaði síðast í Meistaradeild Evrópu, það gerðist síðast tímabilið 2023-24.
Nokkur ár hafa liðið síðan að Manchester United spilaði síðast í Meistaradeild Evrópu, það gerðist síðast tímabilið 2023-24. Getty/Robbie Jay Barratt

Sem fyrr er nóg um að vera á sportrásum Sýnar. Í kvöld snýr Manchester United aftur í Meistaradeild Evrópu. 

Við hefjum hins vegar dagskránna af alvöru á Sýn Sport Viaplay klukkan þrjú þegar að opnunarhátíð Solheim Cup bikarsins í golfi. 

Eftir hana tekur við leikur PSV og Shakhtar í Meistaradeild Evrópu sem hefst klukkan korter í fimm. 

Á sama tíma, í beinni útsendingu á Sýn Sport 2 tekur Fenerbache á móti Roma í Tyrklandi. 

Klukkan hálf sjö, á Sýn Sport, hefst svo Meistaradeildarmessan í umsjón Gumma Ben þar sem fylgst verður með öllum leikjum kvöldsins í Meistaradeildinni. 

Þar á meðal leik Manchester United og Sabah á Old Trafford sem hefst klukkan sjö og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay. 

Á sama tíma leikur Como sinn fyrsta leik í sögunni í Meistaradeild Evrópu þegar að liðið tekur á móti RB Leipzig. Sá leikur í beinni á Sýn Sport 3.

Á Sýn Sport 2 fá frændur okkar frá Noregi í liði Bodo/Glimt svo risavaxið verkefni þegar að liðið heimsækir Bayern Munchen á Allianz Arena. 

Að loknum kvöldleikjum Meistaradeildarinnar hefjast síðan Meistaradeildarmörkin á Sýn Sport þar sem verður farið yfir allt það helsta úr öllum leikjum dagsins. 

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