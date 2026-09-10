Sem fyrr er nóg um að vera á sportrásum Sýnar. Í kvöld snýr Manchester United aftur í Meistaradeild Evrópu.
Við hefjum hins vegar dagskránna af alvöru á Sýn Sport Viaplay klukkan þrjú þegar að opnunarhátíð Solheim Cup bikarsins í golfi.
Eftir hana tekur við leikur PSV og Shakhtar í Meistaradeild Evrópu sem hefst klukkan korter í fimm.
Á sama tíma, í beinni útsendingu á Sýn Sport 2 tekur Fenerbache á móti Roma í Tyrklandi.
Klukkan hálf sjö, á Sýn Sport, hefst svo Meistaradeildarmessan í umsjón Gumma Ben þar sem fylgst verður með öllum leikjum kvöldsins í Meistaradeildinni.
Þar á meðal leik Manchester United og Sabah á Old Trafford sem hefst klukkan sjö og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay.
Á sama tíma leikur Como sinn fyrsta leik í sögunni í Meistaradeild Evrópu þegar að liðið tekur á móti RB Leipzig. Sá leikur í beinni á Sýn Sport 3.
Á Sýn Sport 2 fá frændur okkar frá Noregi í liði Bodo/Glimt svo risavaxið verkefni þegar að liðið heimsækir Bayern Munchen á Allianz Arena.
Að loknum kvöldleikjum Meistaradeildarinnar hefjast síðan Meistaradeildarmörkin á Sýn Sport þar sem verður farið yfir allt það helsta úr öllum leikjum dagsins.