Landlæknir lítur átök innan SÁÁ mjög alvarlegum augum en starfsemi samtakanna er nú undir skoðun embættisins. Mikilvægast sé að tryggja öryggi og gæði þjónustu að mati landlæknis sem telur uppsagnir áhyggjuefni.
„Við tökum þessa stöðu mjög alvarlega. Við erum í samskiptum við stjórnendur þarna daglega og fylgjumst grannt með og bendum á hvað betur megi fara. Það er okkur, eins og mjög mörgum öðrum, kappsmál að þessi þjónusta sé í sem öruggustum farvegi.“
Þetta segir María Heimisdóttir landlæknir í samtali við fréttastofu.
Greint hefur verið frá átökum innan SÁÁ síðustu vikur og hafa ýmsir lýst áhyggjum af faglegu starfi samtakanna. Félagið Rótin skoraði til að mynda á heilbrigðisyfirvöld að taka stjórnskipun SÁÁ til sérstakrar skoðunar.
Ýmsir stjórnendur SÁÁ hafa sagt starfi sínu lausu. Forstjóri samtakanna og fagstjóri Víkur sögðu upp í störfum í ágúst. Í kjölfarið fylgdi Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, sem sakaði stjórn SÁÁ um afskipti af faglegu starfi.
Sjúkratryggingar og SÁÁ undirrituðu nýjan heildarsamning í desember sem tryggir félaginu tvo milljarða frá ríkinu til næstu fjögurra ára.
María Heimisdóttir landlæknir segir embættið vera með starfsemi SÁÁ til skoðunar.
„Við höfum verið að kanna fyrst og fremst öryggi sjúklinga og gæði þjónustu frá því að við fréttum fyrst af þessum atburði eða þessum breytingum þarna innan frá. Við fórum strax daginn eftir og byrjuðum að skoða þetta og erum enn þá að því og erum í daglegum samskiptum við stjórnendur þarna.“
Þóra Björk Ingólfsdóttir, fráfarandi fagstjóri á Vík, steig fram í viðtali á Vísi og sagði það fullreynt að heilbrigðisþjónusta sem þessi sé á forræði félagasamtaka.
„Við kannski horfum nú ekki á þetta stjórnskipulega en kannski fyrst og fremst á gæði og öryggi. Ef það er til staðar eitthvert það fyrirkomulag sem að tryggir ekki gæði og öryggi þá hlýtur að þurfa að endurskoða það,“ segir María innt eftir viðbrögðum við þessu.
Uppsagnir stjórnenda séu áhyggjuefni og lítur landlæknir málið alvarlegum augum.
„Þessi skoðun er komin til vegna þessara uppsagna. Það verður niðurstaða úr þessu en ég get ekki á þessum tíma sagt til um nákvæmlega hvenær við lokum þessu máli.“