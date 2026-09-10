Tvíkjálkabraut konuna en sleppur við fangelsi

Karlmaður á fertugsaldri hefur verið dæmdur til fimm mánaða fangelsisvistar, sem er bundin skilorði til tveggja ára, fyrir kýla sambýliskonu sína með þeim afleiðingum að hún tvíkjálkabrotnaði. Við ákvörðun refsingar var meðal annars litið til þess að hann hefði látið af áfengisneyslu aftir árásina.
Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp í dag, segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir brot í nánu sambandi, með því að hafa í apríl árið 2025 á alvarleganhátt ógnað lífi, heilsu og velferð sambýliskonu sinnar, á heimili þeirra í Reykjavík, með því að slá hana með krepptum hnefa í andlit með þeim afleiðingum að hún hlaut tvíbrotinn kjálka vinstra megin og mar í andliti, munni og munnholi.
Hann hafi játað brot sitt skýlaust og því hafi málið verið dómtekið án frekari sönnunarfærslu.
Við ákvörðun refsingar hafi verið litið til þess að maðurinn eigi ekki sakaferil að baki hér á landi og að skýlaus játning hans horfi honum til málsbóta.
„Þá er litið til þess að ákærði lýsti eftirsjá vegna brotsins og kvaðst hafa hætt áfengisdrykkju eftir það, en í sumarleyfi í heimalandi sínu hafi hann neytt áfengis í sumar og hafi því leitað eftir áfengismeðferð sem muni hefjast síðar í þessum mánuði. Hann vilji verða betri maður.“
Á hinn bóginn vegi til þyngingar refsingu að brot hans hafi verið alvarlegt og áttsér stað í nánu sambandi þar sem hann hafi brotið gegn trausti og trúnaði brotaþola.
Með hliðsjón af því þyki refsing mannsins hæfilega ákveðin fangelsi í fimm mánuði.Rétt þyki að fresta framkvæmd refsingarinnar og ákveða að hún falli niður að liðnumtveimur árum, haldi ákærði almennt skilorð