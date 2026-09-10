Hekla Aurora skorin niður í minjagripi Kristján Már Unnarsson skrifar 10. september 2026 10:50 Starfsmaður Aviationtag sker bút úr Heklu Aurora. Aviationtag Norðurljósaflugvélin Hekla Aurora fór ekki öll í bræðslupotta. Þýskt félag, Aviationtag, með aðsetur í Köln, fékk við niðurrif hennar að skera búta úr skrokknum til að smíða úr þeim minjagripi. „Boeing 757-þotan lauk þjónustu sinni haustið 2025 en núna fær hluti af upprunalega skrokknum nýtt líf í takmörkuðu upplagi, hannað í samstarfi við Icelandair,“ segir í kynningu Aviationtag. Norðurljósaflugvélin í júlímánuði í sumar þegar verið var að skera búta úr skrokknum.Aviationtag Hekla Aurora var þann 12. október í fyrra kvödd með sérstöku kveðjuflugi frá Reykjavíkurflugvelli. Um 140 flugnördar, þar af um 70 útlendingar, keyptu sér far með þotunni sem yfirflugfreyjan um borð sagði farþegum í hátalakerfi að væri fallegasta flugvél í heimi. Verkið var unnið á á Lleida–Alguaire flugvelli á Spáni.Aviationtag Þotan var rifin á Lleida–Alguaire flugvelli á Spáni en hann er um 150 kílómetra norðnorðvestan Barcelona. Starfsmenn Aviationtag voru þar júlímánuði í sumar að skera búta úr álskrokknum sem enn hélt norðurljósaútlitinu. Úr þeim hafa þeir unnið flugmerkispjöld sem hengja má á töskur eða nota sem lyklakippur. Merkispjöldin sem búið er að gera úr Boeing 757-þotunni Heklu Aurora.Aviationtag Á heimasíðu Aviatontag segir að flugmerkin úr Heklu Aurora séu sem stendur uppseld. Framleiðslan haldi þó áfram og ný merki bætist við daglega. Það taki tíma að útbúa hvert merki. Verðið er frá 39,95 evrum stykkið, eða um 5.600 krónur íslenskar. Minjagripirnir koma í mismunandi litum eftir því hvaðan þeir voru skornir af skrokknum.Aviationtag Flugvélin var upphaflega smíðuð fyrir spænska flugfélagið Iberia og flaug fyrst í apríl 1994. Icelandair eignaðist hana tíu árum síðar, árið 2004. Norðurljósaútlitið fékk hún þó ekki fyrr en árið 2014 en þá var hún endurmáluð hjá fyrirtæki í Norwich á Englandi. Í lýsingu segir að málararnir hafi unnið út frá ljósmyndum og endurskapað norðurljósin á skrokknum með því að nota flókna tækni í málningasprautun. Þeir hafi verið listamenn og hafi parað vandlega saman flæðandi liti og bætt við íslensku vetrarlandslagi fyrir neðan. Grænir, tyrkisbláir, bláir og djúpir miðnæturtónar hafi blandast saman. Í farþegarýmið hafi verið sett sérsniðið LED-lýsingarkerfi með norðurljósaupplifun. Hér má sjá kveðjuflugið frá Reykjavíkurflugvelli síðastliðið haust: Icelandair Boeing Flug Reykjavíkurflugvöllur Tengdar fréttir Fegursta flugvél Íslands rifin Niðurrif Boeing 757-þotunnar Heklu Auroru, eða Norðurljósaþotunnar, er hafið. 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