Innlent

Opna nýja sund­laug í Urriðaholti

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sundlaugin er við Urriðaholtsskóla.
Sundlaugin er við Urriðaholtsskóla. Garðabær

Íþróttamiðstöð Urriðaholtsskóla var formlega opnuð í dag og þar með ný sundlaug. Um er að ræða fyrstu sundlaugina í Urriðaholti. 

Formleg opnun íþróttamiðstöðvarinnar og sundlaugarinnar verður klukkan fjögur í dag og verður blásið til sundlaugapartís. Fólk getur sótt zumba-tíma klukkan fimm og verður gestum boðið upp á ís og kaffi að sundferðinni lokinni. 

Sundlaugin verður opin til klukkan tíu í kvöld.

Sundlaugin er þriðji áfangi í byggingu Urriðholtsskóla og nýrrar íþróttamiðstöðvar hverfisins. Um er að ræða innilaug, infrarauða saunu, heitan pott, vaðlaug og íþróttasal. Sundlaugin verður nýtt í kennslu skólasunds á virkum dögum en verður opin almenningi á milli klukkan 9 og 18 um helgar.

Alla virka daga verður hún opin frá 6:30 til 8 og svo 18 til 22.

Tvær sundlaugar eru fyrir í Garðabæ, Ásgarðslaug og Álftaneslaug.

Garðabær Sundlaugar og baðlón

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