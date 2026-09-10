Opna nýja sundlaug í Urriðaholti Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. september 2026 10:52 Sundlaugin er við Urriðaholtsskóla. Garðabær Íþróttamiðstöð Urriðaholtsskóla var formlega opnuð í dag og þar með ný sundlaug. Um er að ræða fyrstu sundlaugina í Urriðaholti. Formleg opnun íþróttamiðstöðvarinnar og sundlaugarinnar verður klukkan fjögur í dag og verður blásið til sundlaugapartís. Fólk getur sótt zumba-tíma klukkan fimm og verður gestum boðið upp á ís og kaffi að sundferðinni lokinni. Sundlaugin verður opin til klukkan tíu í kvöld. Sundlaugin er þriðji áfangi í byggingu Urriðholtsskóla og nýrrar íþróttamiðstöðvar hverfisins. Um er að ræða innilaug, infrarauða saunu, heitan pott, vaðlaug og íþróttasal. Sundlaugin verður nýtt í kennslu skólasunds á virkum dögum en verður opin almenningi á milli klukkan 9 og 18 um helgar. Alla virka daga verður hún opin frá 6:30 til 8 og svo 18 til 22. Tvær sundlaugar eru fyrir í Garðabæ, Ásgarðslaug og Álftaneslaug. Garðabær Sundlaugar og baðlón Mest lesið Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Innlent Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Innlent Jarðsyngur sinn besta vin Innlent Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Erlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar Innlent Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Innlent Selenskí kíkti á klakann Erlent Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Erlent Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Innlent Fleiri fréttir Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Rektorarnir svara fyrir sig Opna nýja sundlaug í Urriðaholti Hekla Aurora skorin niður í minjagripi Jarðsyngur sinn besta vin Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Verkin segi allt aðra sögu en Kristrún Telja íslenska birgja sátta og áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft „Við erum að laga Ísland“ Útgjöldin mikil en niðurstaðan rýr Bein útsending: Stefnuræða forsætisráðherra Dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í Múlagöngum Ríkisstjórnin í mun veikari stöðu eftir erfitt sumar Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Segir afnám vaxtabóta bitna á tekjulágum heimilum Blása á gagnrýni og opna dagatalið „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Sjá meira