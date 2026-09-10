Jarðsyngur sinn besta vin Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 10. september 2026 10:03 Steinn Ármann og Davíð Þór í gervi Radíusbræðra. Útför Steins Ármanns Magnússonar leikara verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði, heimabæ leikarans, klukkan 13 í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins, jarðsyngur. Útförinni verður streymt á Vísi. Steinn Ármann andaðist á heimili sínu í Hafnarfirði föstudaginn 21. ágúst á 62. aldursári. Steinn var annar helmingur gríntvíeykisins Radíusbræðra en Davíð Þór var hinn helmingurinn. Báðir voru þeir Hafnfirðingar og höfðu starfað saman í hljómsveitinni Kátum piltum. Davíð Þór segir frá útförinni á Facebook í dag. „Kæru vinir. Útför Steins Ármanns verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 10. september kl. 13. Streymt verður frá athöfninni á visir.is,“ segir Davíð. „Mig langar að benda ykkur, sem viljið kveðja Stein, á að hafa tímann fyrir ykkur. Það er viðbúið að það verði fjölmennt og erfitt að finna bílastæði; hugsanlega verður nauðsynlegt að ganga nokkurn spöl frá bílnum að kirkjunni. Hafið það í huga þegar þið leggið af stað, reynið jafnvel að sameinast í bíla eða koma með öðrum hætti en á einkabíl (t.d. væri mjög viðeigandi að koma hjólandi),“ segir Davíð. Ástæðan er sú að Steinn Ármann fór ferða sinna í seinni tíð að langmestu leyti á hjólinu og afgreiddi margan reiðhjólaáhugamanninn í versluninni Erninum í nokkur ár. Útförin hefst klukkan 13 og verður sem fyrr segir í streymi á Vísi. Hafnarfjörður Tengdar fréttir Var orðinn dagdrykkjumaður Steinn Ármann Magnússon sagði skilið við áfengi fyrir rúmi ári en hann segir það hafa stjórnað lífi sínu. Hann var það langt leiddur að hann íhugaði að gerast útigangsmaður. Líf hans hefur gjörbreyst og nú lítur hann framhaldið björtum augum. 26. september 2015 09:00 Steinn Ármann er látinn Steinn Ármann Magnússon, leikari, er látinn. Hann andaðist að heimili sínu í Hafnarfirði síðastliðinn föstudag, 21. ágúst 2026, á 62. aldursári. 23. ágúst 2026 08:02 Steinn Ármann fimmtugur - brot af því besta Það er fátt betra en hláturskast á sunnudegi. 2. nóvember 2014 13:23 Margir minnast Steins Ármanns: „Gaf okkur stærstu gjöf sem hægt er að gefa“ Fjöldi fólks hefur ritað fallegar færslur á samfélagsmiðlum eftir að greint var frá andláti Steins Ármanns Magnússonar, leikara og grínista, sem andaðist á heimili sínu á föstudag. Í þessum færslum eru margir mannkostir Steins Ármanns taldir upp, einn þeirra er þó tekinn fram oftar en aðrir: Það er hvað hann var fyndinn. 23. ágúst 2026 15:11 Davíð Þór um fráfall Steins Ármanns: „Engin orð. Bara sorg“ „Engin orð. Bara sorg,“ skrifar Séra Davíð Þór Jónsson um fregnir af andláti Radíusbróður síns, Steins Ármanns Magnússonar. Hann hefur ekki fleiri orð um dánarfregnina í stuttri færslu á Facebook að sinni, en fjöldi fólks vottar honum samúð sína í athugasemdakerfinu. 23. ágúst 2026 10:16 Mest lesið Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Innlent Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Innlent Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Erlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar Innlent Selenskí kíkti á klakann Erlent Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Erlent Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Innlent Játar aðild að einu stærsta Bitcoin-þjófnaðarmáli sögunnar Erlent Telja íslenska birgja sátta og áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft Innlent Fleiri fréttir Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Verkin segi allt aðra sögu en Kristrún Telja íslenska birgja sátta og áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft „Við erum að laga Ísland“ Útgjöldin mikil en niðurstaðan rýr Bein útsending: Stefnuræða forsætisráðherra Dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í Múlagöngum Ríkisstjórnin í mun veikari stöðu eftir erfitt sumar Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Segir afnám vaxtabóta bitna á tekjulágum heimilum Blása á gagnrýni og opna dagatalið „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Langflestir upplifðu sólmyrkvann Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Kristrún flytur stefnuræðuna „Ég er hræddur við þessa menn“ Ekkert heitt vatn á Suðurnesjum í dag Sjá meira