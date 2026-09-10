Innlent

Jarð­syngur sinn besta vin

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Steinn Ármann og Davíð Þór í gervi Radíusbræðra.
Steinn Ármann og Davíð Þór í gervi Radíusbræðra.

Útför Steins Ármanns Magnússonar leikara verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði, heimabæ leikarans, klukkan 13 í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins, jarðsyngur. Útförinni verður streymt á Vísi.

Steinn Ármann andaðist á heimili sínu í Hafnarfirði föstudaginn 21. ágúst á 62. aldursári. Steinn var annar helmingur gríntvíeykisins Radíusbræðra en Davíð Þór var hinn helmingurinn. Báðir voru þeir Hafnfirðingar og höfðu starfað saman í hljómsveitinni Kátum piltum.

Davíð Þór segir frá útförinni á Facebook í dag.

„Kæru vinir. Útför Steins Ármanns verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 10. september kl. 13. Streymt verður frá athöfninni á visir.is,“ segir Davíð.

„Mig langar að benda ykkur, sem viljið kveðja Stein, á að hafa tímann fyrir ykkur. Það er viðbúið að það verði fjölmennt og erfitt að finna bílastæði; hugsanlega verður nauðsynlegt að ganga nokkurn spöl frá bílnum að kirkjunni. Hafið það í huga þegar þið leggið af stað, reynið jafnvel að sameinast í bíla eða koma með öðrum hætti en á einkabíl (t.d. væri mjög viðeigandi að koma hjólandi),“ segir Davíð.

Ástæðan er sú að Steinn Ármann fór ferða sinna í seinni tíð að langmestu leyti á hjólinu og afgreiddi margan reiðhjólaáhugamanninn í versluninni Erninum í nokkur ár.

Útförin hefst klukkan 13 og verður sem fyrr segir í streymi á Vísi.

Hafnarfjörður

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