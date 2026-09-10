Hallinn töluverður en mun minni en búist var við Árni Sæberg skrifar 10. september 2026 15:02 Ásdís Kristjánsdóttir er bæjarstjóri Kópavogs. Vísir/Anton Brink Rekstrarniðurstaða samstæðu Kópavogsbæjar, A- og B-hluta, er 306 milljónum krónum betri en gert var ráð fyrir í áætlunum. Samstæðan er hins vegar neikvæð um 112 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að hallinn skýrist af fjármagnsgjöldum, sem séu umfram áætlanir vegna aukinnar verðbólgu. Skuldir lækka að raunvirði Áætlanir hafi gert ráð fyrir 418 milljóna króna rekstrarhalla á samstæðunni. Rekstrarniðurstaða A-hluta sé neikvæð um 222 milljónir króna samanborið við 485 milljóna króna áætlaðan halla og niðurstaðan því 263 milljónum krónum betri en áætlun gerði ráð fyrir. Neikvæð rekstrarniðurstaða skýrist af aukinni verðbólgu en um síðastliðin áramót hafi 84,5 prósent skulda Kópavogsbæjar verið verðtryggðar og hreyfist því í takt við þróun verðbólgu. „Heildarskuldir og skuldbindingar bæjarins lækka hins vegar að raunvirði á fyrstu sex mánuðum ársins. Neikvæða rekstrarniðurstöðu má því rekja til reiknaðra fjármagnsliða en ekki reksturs á grunnþjónustu bæjarins.“ Sýni fram á styrk rekstursins Veltufé frá rekstri samstæðunnar hafi numið 2,5 milljörðum krónum á tímabilinu og handbært fé frá rekstri 1,1 milljarði króna. Framlegð samstæðunnar hafi verið 3,8 milljarðar króna eða 12,1 prósent af rekstrartekjum fyrir lífeyrisskuldbindingu og þrír milljarðar króna eða 9,7 prósent af rekstrartekjum þegar tekið er tillit til lífeyrisskuldbindinga. „Þessar tölur gefa mikilvæga mynd af styrk rekstrarins og getu hans til að standa undir fjárfestingum, afborgunum skulda og framtíðaruppbyggingu.“ 25 milljarðar í skatt Skatttekjur aðalsjóðs hafi numið 25,2 milljörðum króna á tímabilinu og verið 423 milljónum króna yfir áætlun. Á sama tíma hafi rekstrarkostnaður málaflokka verið 24,6 milljarðar króna, eða 140 milljónum króna undir áætlun. Rekstur málaflokka hafi þannig verið 97,5% af skatttekjum samanborið við 99,7% samkvæmt áætlun. Þetta endurspegli að rekstur grunnþjónustu sveitarfélagsins hafi almennt þróast betur en áætlanir gerðu ráð fyrir. „Þrátt fyrir krefjandi ytri aðstæður með hækkandi vöxtum og þrálátri verðbólgu sýnir uppgjörið að grunnrekstur Kópavogsbæjar stendur traustum fótum. Sé horft framhjá fjármagnsliðum er rekstur til grunnþjónustu sveitarfélagsins á fyrstu sex mánuðum ársins mun betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Sterk staða Kópavogsbæjar er afrakstur markvissrar forgangsröðunar, hagræðingar og ábyrgra ákvarðana í rekstri sveitarfélagsins. Veltufé frá rekstri er lykilstærð í rekstri sveitarfélaga og nam 2,5 milljörðum króna á tímabilinu. Sú niðurstaða sýnir að reksturinn skapar áfram verulegt svigrúm til fjárfestinga, niðurgreiðslu skulda og áframhaldandi uppbyggingar í bænum. Áhrif aukinnar verðbólgu og hækkandi vaxta eru hins vegar umtalsverð og hafa þung áhrif á reiknaða fjármagnsliði og þar með rekstrarniðurstöðu tímabilsins. Á árunum 2024 og 2025 var reksturinn að skila einni bestu afkomu í 18 ár og árshlutauppgjör 2026 gefur vísbendingu um að reksturinn verði áfram sögulega sterkur,“ er haft eftir Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra. Þá er haft eftir hanni að verðbólga og háir vextir hafi þrengt að ráðstöfunartekjum heimila víða um land, og því hafi Kópavogsbær lagt ríka áherslu á að verja hagsmuni íbúa og tryggja stöðugleika í fjármálum heimilanna. Fasteignagjöld hafi lækkað að raunvirði síðustu ár og séu þau lægstu á höfuðborgarsvæðinu. Þá hafi Kópavogsbær tilkynnt fyrr á árinu að gjaldskrárhækkanir á árinu 2026 yrðu takmarkaðar við 2,5 prósentur á barnafjölskyldur til að standa vörð um ráðstöfunartekjur þeirra og stuðla að friði á vinnumarkaði. Mikilvægt sé að aðrir opinberir aðilar stigi áþekk skref enda séu gríðarlegir hagsmunir í húfi fyrir íslenskt samfélag að ná tökum á verðbólgunni þannig að vextir geti lækkað á ný. „Ábyrg fjármálastjórn með skynsamlegri forgangsröðun er forsenda þess að unnt sé að veita áfram góða þjónustu til bæjarbúa. Við munum áfram leggja áherslu á að skila ábata af góðum rekstri til íbúa í formi lægri fasteignagjalda, hóflegra gjaldahækkana og bættrar þjónustu.“ Framkvæmdir fyrir 2,4 milljarða Loks segir í tilkynningunni að á fyrri helmingi ársins lóðagjöld að fjárhæð 550 milljónir króna vegna úthlutaðra byggingarlóða verið tekjufærð þar sem búið hafi verið að ganga frá lóðaleigusamningum. Fjárfestingar samstæðunnar hafi numið um 2,4 milljörðum króna á tímabilinu og þar hafi meðal annars verið um að ræða framkvæmdir við Barnaskóla Kársness, Skólatröð, gatnagerð í Vatnsendahvarfi og aðra mikilvæga innviði sveitarfélagsins. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðunnar hafi numið 59,2 milljörðum króna í lok júní og hefðu hækkað um 940 milljónir króna frá áramótum. Þar vegi verðbólguáhrif þungt, en verðbætur á skuldum hafi numið um 1.245 milljónum króna og lífeyrisskuldbinding hafi hækkað um 258 milljónir króna á tímabilinu. Þetta þýði að að raunvirði hafi skuldirnar lækkað um 563 milljónir króna. Skatttekjur samstæðunnar hafi numið 22,2 milljörðum króna á fyrri helmingi ársins og verið um 474 milljónum krónum yfir áætlun. Í sögulegu samhengi falli um 47 til 49 prósent af skatttekjum sveitarfélagsins til á fyrri helmingi ársins en 51 til 53 prósent á þeim síðari, sem endurspeglar hefðbundið tekjuflæði bæjarins yfir árið. „Fjármagnsgjöld hafa haft veruleg áhrif á uppgjörið þar sem verðbólga og vextir hafa reynst hærri en gert var ráð fyrir við gerð fjárhagsáætlunar. Nettó fjármagnsgjöld samstæðunnar voru 2,1 milljarður króna og um 889 milljónum króna hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Á móti kemur að skatttekjur voru yfir áætlun og samanlagður rekstur málaflokka þróaðist betur en áætlanir gerðu ráð fyrir.“ Kópavogur Uppgjör og ársreikningar Sveitarstjórnarmál Rekstur hins opinbera Mest lesið Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Innlent Útför Steins Ármanns Innlent Jarðsyngur sinn besta vin Innlent Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Innlent Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Innlent Rektorarnir svara fyrir sig Innlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent Fæddi barn utan við verslun Elko Innlent Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Erlent Daði segir eyðsluseggjum að hemja sig Innlent Fleiri fréttir Stórfelldur niðurskurður fyrirhugaður í vegagerð Hallinn töluverður en mun minni en búist var við Fæddi barn utan við verslun Elko Daði segir eyðsluseggjum að hemja sig Afkoma borgarinnar tólf milljörðum króna verri en reiknað var með Féllu af þingi en fóru ekki langt „Við tökum þessa stöðu mjög alvarlega“ Útför Steins Ármanns Ráðherra boðar aukið eftirlit Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Rektorarnir svara fyrir sig Opna nýja sundlaug í Urriðaholti Hekla Aurora skorin niður í minjagripi Jarðsyngur sinn besta vin Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Verkin segi allt aðra sögu en Kristrún Telja íslenska birgja sátta og áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft „Við erum að laga Ísland“ Útgjöldin mikil en niðurstaðan rýr Bein útsending: Stefnuræða forsætisráðherra Dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í Múlagöngum Ríkisstjórnin í mun veikari stöðu eftir erfitt sumar Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Sjá meira