Féllu af þingi en fóru ekki langt Árni Sæberg skrifar 10. september 2026 13:17 Lilja Rannveig, Lilja og Jóhann Friðrik eru nú starfsmenn þingflokks Framsóknar. Vísir Á uppfærðum lista yfir starfsmenn þingflokka á Alþingi má sjá tvo nýja starfsmenn þingflokks Framsóknarflokksins. Það eru þau Jóhann Friðrik Friðriksson og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, sem sátu á Alþingi fyrir flokkinn en féllu af þingi í kosningunum árið 2024. Áður en Jóhann Friðrik og Lilja Rannveig bættust í hóp starfsmanna þingflokksins voru þar fyrir þau Ólafur Reynir Guðmundsson og Lilja Alfreðsdóttir. Lilja er formaður Framsóknarflokksins en hún náði ekki kjöri á Alþingi í síðustu kosningum, þegar flokkurinn galt afhroð. Nú eru því þrír fyrrverandi alþingismenn flokksins á launaskrá Alþingis, þrátt fyrir að eiga þar ekki sæti. Þau eru ekki einu fyrrverandi alþingismennirnir sem nú vinna fyrir þingflokka. Það gera einnig Ásta Guðrún Helgadóttir, sem starfar fyrir Samfylkinguna en sat á þingi fyrir Pírata á árunum 2015 til 2017, Gunnar Bragi Sveinsson, starfsmaður Miðflokksins og þingmaður Framsóknar á árunum 2009 til 2017 og Miðflokks frá 2017 til 2021, og Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar. Hann var þingmaður í örfáar klukkustundir þann 4. febrúar, frá því að þing var sett og þangað til að forseti Alþingis las upp bréf frá honum þar sem hann afsalaði sér þingmennsku. Hann var þó ekki meðal nýrra þingmanna sem undirrituðu drengskaparheit um að halda stjórnarskrána. Alþingi Framsóknarflokkurinn Mest lesið Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Innlent Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Innlent Jarðsyngur sinn besta vin Innlent Bein útsending: Útför Steins Ármanns Innlent Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Innlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Erlent Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar Innlent Rektorarnir svara fyrir sig Innlent Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Innlent Fleiri fréttir „Við tökum þessa stöðu mjög alvarlega“ Bein útsending: Útför Steins Ármanns Ráðherra boðar aukið eftirlit Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Rektorarnir svara fyrir sig Opna nýja sundlaug í Urriðaholti Hekla Aurora skorin niður í minjagripi Jarðsyngur sinn besta vin Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Verkin segi allt aðra sögu en Kristrún Telja íslenska birgja sátta og áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft „Við erum að laga Ísland“ Útgjöldin mikil en niðurstaðan rýr Bein útsending: Stefnuræða forsætisráðherra Dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í Múlagöngum Ríkisstjórnin í mun veikari stöðu eftir erfitt sumar Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Segir afnám vaxtabóta bitna á tekjulágum heimilum Blása á gagnrýni og opna dagatalið „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Sjá meira