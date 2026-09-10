Innlent

Féllu af þingi en fóru ekki langt

Árni Sæberg skrifar
Lilja Rannveig, Lilja og Jóhann Friðrik eru nú starfsmenn þingflokks Framsóknar.
Lilja Rannveig, Lilja og Jóhann Friðrik eru nú starfsmenn þingflokks Framsóknar. Vísir

Á uppfærðum lista yfir starfsmenn þingflokka á Alþingi má sjá tvo nýja starfsmenn þingflokks Framsóknarflokksins. Það eru þau Jóhann Friðrik Friðriksson og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, sem sátu á Alþingi fyrir flokkinn en féllu af þingi í kosningunum árið 2024.

Áður en Jóhann Friðrik og Lilja Rannveig bættust í hóp starfsmanna þingflokksins voru þar fyrir þau Ólafur Reynir Guðmundsson og Lilja Alfreðsdóttir. Lilja er formaður Framsóknarflokksins en hún náði ekki kjöri á Alþingi í síðustu kosningum, þegar flokkurinn galt afhroð.

Nú eru því þrír fyrrverandi alþingismenn flokksins á launaskrá Alþingis, þrátt fyrir að eiga þar ekki sæti.

Þau eru ekki einu fyrrverandi alþingismennirnir sem nú vinna fyrir þingflokka. Það gera einnig Ásta Guðrún Helgadóttir, sem starfar fyrir Samfylkinguna en sat á þingi fyrir Pírata á árunum 2015 til 2017,  Gunnar Bragi Sveinsson, starfsmaður Miðflokksins og þingmaður Framsóknar á árunum 2009 til 2017 og Miðflokks frá 2017 til 2021, og Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar. 

Hann var þingmaður í örfáar klukkustundir þann 4. febrúar, frá því að þing var sett og þangað til að forseti Alþingis las upp bréf frá honum þar sem hann afsalaði sér þingmennsku. Hann var þó ekki meðal nýrra þingmanna sem undirrituðu  drengskaparheit um að halda stjórnarskrána.

Alþingi Framsóknarflokkurinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið