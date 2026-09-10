Guðfinnur Eiríksson segir Samúel Jón Samúelsson, eiganda ferðaþjónustufyrirtækisins Sólarmegin, hafa svikið hann eins og aðra sem hann seldi gistingu á Spáni á fölskum forsendum. Guðfinnur gerði samning við Samúel í ágúst um að kaupa innviði félagsins og halda rekstrinum áfram, án þess að taka yfir fyrri skuldbindingar hans. Þegar hann tók við félaginu hafi komið í ljós að Samúel Jón hafði ekki staðið við neinar þeirra.
Fram kom á RÚV í gær að einhverjir hafi ætlað að leita til lögreglu vegna málsins. Haft var eftir Samúel Jóni í frétt RÚV að fyrirtæki hans væri komið í þrot og að hann ætlaði sér að endurgreiða fólki.
Eftir að hann lét af hendi fyrstu greiðslu og fékk afhent símanúmer og tölvupóst komst hann svo að því að Samúel Jón hafði ekki staðið við neinar skuldbindingar sínar.
„Strax í kjölfarið kom í ljós skelfileg staðreynd: Fjölmargir hópar sem höfðu greitt Samúel fyrir gistingu mættu til landsins og lentu á götunni. Íbúðirnar sem fólkið hafði borgað fyrir reyndust óborgaðar af hálfu Samúels og fjármunir viðskiptavina fóru á brott,“ segir Guðfinnur í færslu sem hann deildi í hópinn Íslendingar á Spáni í gærkvöldi.
Hann segir Samúel Jón þannig hafa brotið nánast alla skilmála samningsins og neitar að gangast við því.
„… en ég vinn nú hörðum höndum að því að rifta kaupsamningnum að fullu á grundvelli þessara augljósu svika. Ég vil taka það algjörlega skýrt fram að ég tengist þessum svikum ekki neitt, heldur er ég sjálfur fórnarlamb í þessum viðskiptum,“ segir Guðfinnur í færslu sinni.
Í samtali við Vísi segir Guðfinnur að hann hafi leitað ráða hjá lögmanni og telur Samúel Jón líklega hafa svikið tugi sem eru komin eða á leið til Spánar. Flest þeirra eru eldri borgarar.
„Síminn hjá mér hefur nánast ekki stoppað síðan ég tók við honum í byrjun september,“ segir Guðfinnur.
Hann segir Samúel Jón hafa pressað á nærri alla sem hafa haft samband að ljúka greiðslum en ekki hafi verið greitt fyrir neinar íbúðir sem hann hafi ætlað að leigja fyrir fólk. Dæmi séu um að hann hafi leigt út sömu íbúðina í einum íbúðakjarna til allt að tíu manns.
„Ég hef staðið í ströngu við að slökkva elda, aðstoða fólk á ögurstundu og reyna eftir fremsta megni að redda fólki gistingu á hótelum og íbúðum – verkefni og ábyrgð sem tilheyrir mér engan veginn, en ég gat einfaldlega ekki horft upp á fólk lenda á götunni vegna gjörða annars manns,“ segir hann í færslunni.
Í samtali við Vísi ítrekar Guðfinnur að hann ætli að gera allt sem í sínu valdi stendur til að aðstoða viðskiptavini Sólarmegin og vinna með því fólki sem hefur hlotið skaða af viðskiptum við Samúel Jón.
„Þetta er hörmulegt,“ segir Guðfinnur í samtali við fréttastofu.
Hann tók við síma Sólarmegin, samkvæmt samkomulagi þann 1. september, og segir að strax um kvöldið hafi síminn byrjað að hringja. Hann hafi farið á flugvöllinn á Alicante til að taka við fjórum hópum og enginn þeirra hafi endað á réttum stað. Síminn hafi ekki stöðvað frá þessum tíma og hringi á öllum tímum sólarhrings.
Hann biðlar til fólks sem hefur átt í viðskiptum við Samúel Jón að hafa samband en sömuleiðis að sýna sér þolinmæði, hann sé fórnarlamb þessara svika eins og þau.
„Ég er að reyna að aðstoða þetta fólk við að komast í húsaskjól. Ég bið það að senda mér skilaboð um hvernig mál þess standa gagnvart því,“ segir hann.
„Samfélagið hérna er á hliðinni,“ segir hann og að á þessum tíma árs fjölgi yfirleitt Íslendingum á svæðinu gífurlega, sérstaklega frá eldri borgunum sem vilji verja vetrinum í hlýrra loftslagi.
Hann segir að í gær hafi hann til dæmis aðstoðað tvær áttræðar konur sem keyptu gistingu af Samúel Jóni.
„Hann hafði borgar tvær nætur á hótelinu, en þegar þær tjékkuðu sig út í gær þurftu þær að borga reikninginn hans hótelinu,“ segir hann og að fjöldi fólks fari á milli gististaða vegna málsins og sé að borga tvöfalda leigu.
„Fólk lifir í ferðatöskum,“ segir hann og að það séu flestir sammála um að það þurfi að handtaka Samúel Jón.
„Sólarmegin, það er hægt að auglýsa það sem dáið félag,“ segir Guðfinnur.
Hann segir þetta leiðindamál og að hann hafi dreymt um að vinna við þetta. Hann harmi þessi svik og hvernig Samúel Jón hefur komið fram. Þrátt fyrir þetta áfall ætli hann sér að reyna að rísa upp úr þessu og hefja rekstur með öðrum hætti, það gæti þó tekið tíma.
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