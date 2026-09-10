Ráðamenn Vegagerðarinnar og Betri samgangna lesa stórfelldan niðurskurð til framkvæmda í vegagerð út úr nýbirtu fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar, niðurskurð upp á samtals 4,4 milljarða króna. Hjá Vegagerðinni er boðaður 2,4 milljarða króna niðurskurður. Hjá Betri samgöngum, fyrirtæki ríkisins og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, er boðaður tveggja milljarða króna niðurskurður, samkvæmt upplýsingum frá fulltrúum þeirra.
Að sögn Guðmundar Vals Guðmundssonar, framkvæmdastjóra þróunarsviðs Vegagerðarinnar, var í fjármálaáætlun og samgönguáætlun gert ráð fyrir 34,8 milljörðum króna til nýframkvæmda og viðhalds á árinu 2027. Núna sé í fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir 32,4 milljörðum króna á næsta ári, um 2,4 milljörðum króna minna.
Guðmundur treystir sé ekki til að nefna hvaða verkefni gætu verið skorin niður. Það eigi eftir að skoða. Hann kveðst þó vonast til að þessi niðurskurður verði ekki niðurstaðan.
„Framlag ríkisins til Betri samgangna er lækkað um tvo milljarða tímabundið árið 2027, samkvæmt frumvarpinu,“ segir Þorsteinn R. Hermannsson, framkvæmdastjóri Betri samgangna.
„Það gæti tafið upphaf hluta þeirra framkvæmda sem áætlað var að hefja á næsta ári. Við erum að skoða vandlega hvaða áhrif þetta hefur og munum uppfæra áætlanir okkar næstu vikur,“ segir Þorsteinn.
Hann segir stærstu framkvæmdir, sem áætlað var að hefja á árinu 2027, vera Sæbrautarstokk og fleiri leggi í fyrstu lotu Borgarlínu.
Stærstu framkvæmdir hjá Vegagerðinni árið 2027, samkvæmt samgönguáætlun, og eftir er að bjóða út og semja um, eru breikkun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi, lokaáfangi í Gufudalssveit, Bíldudalsvegur, brúarsmíði yfir Skjálfandafljót, færsla hringvegarins í Reyðarfjarðarbotni, byrjunarframkvæmdir á Axarvegi og breikkun Suðurlandsvegar í útjaðri í Reykjavíkur, milli Gunnarshólma og Hólmsár.
Í stefnuræðu sinni hampaði forsætisráðherra því að verðhækkanir á húsnæðismarkaði hefðu staðnað og sagði ríkisstjórnina ætla að setja málefni barna í forgang í vetur. Ríkisstjórnin sé að „laga Ísland.“
Ríkisstjórnin boðar tæplega 16 prósenta hækkun kílómetragjalds í fjárlagafrumvarpi ársins 2027, samhliða áformum um að fjármagna fleiri samgöngumannvirki með veggjöldum. Ökumenn greiða bæði gjöldin á gjaldskyldum leiðum. Stjórnvöld telja það heimilt þar sem kílómetragjaldið sé skattur en ekki sérstök greiðsla fyrir veginn sem ekið sé um.
Lagt verður til að kílómetragjald á ökutæki auk bifreiðagjalda verði hækkuð samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi sem kynnt var í morgun. Kílómetragjald var kynnt til sögunnar í upphafi þessa árs og kom í staðinn fyrir skatta á eldsneyti.