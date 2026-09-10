Innlent

Ráð­herra boðar aukið eftir­lit

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Taka þarf á agaleysi í útgjöldum ríkisstofnana segir fjármálaráðherra sem boðar verulega aukið eftirlit. Þingstörf hófust á ný í morgun þegar ráðherra mælti fyrir hallalausum fjárlögum. Þingmenn stjórnarandstöðunnar gagnrýndu gjaldahækkanir og óttast að sveitarfélög muni fylgja fordæmi ríkisins.

Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.

Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt móðurfélagi Símans að það telji fyrirtækið hafa brotið samkeppnislög með skaðlegri undirverðlagningu á áskriftum að fjarskipta- og sjónvarpsþjónustu.

Fimm eru látnir og 86 er saknað eftir að eldur kviknaði í ferju á vinsælum ferðamannastað á Filippseyjum.

Landlæknir lítur átök innan SÁÁ mjög alvarlegum augum en starfsemi samtakanna er nú undir skoðun embættisins. Mikilvægast sé að tryggja öryggi og gæði þjónustu að mati landlæknis sem telur uppsagnir áhyggjuefni.

Útför Steins Ármanns Magnússonar leikara verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði, heimabæ leikarans, klukkan 13 í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins, jarðsyngur. Útförinni verður streymt á Vísi.

Í sportinu er það stórleikur í Mosfellsbæ, umspil um sæti í Bestu deildinni og Meistaradeild Evrópu. 

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