Daði segir eyðsluseggjum að hemja sig Sunna Sæmundsdóttir skrifar 10. september 2026 13:52 Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, mælti í morgun fyrir fjárlögum á Alþingi og sagði að nú þyrfti að sýna fjárhagslegan aga í stjórnkerfinu. Anton Brink Taka þarf á agaleysi í útgjöldum ríkisstofnana segir fjármálaráðherra sem boðar verulega aukið eftirlit. Þingstörf hófust á ný í morgun þegar ráðherra mælti fyrir hallalausum fjárlögum. Þingmenn stjórnarandstöðunnar gagnrýndu gjaldahækkanir og óttast að sveitarfélög muni fylgja fordæmi ríkisins. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, mælti í morgun fyrir fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Gert er ráð fyrir að fimm milljarða króna afgangur verði á rekstri ríkissjóðs á næsta ári og Daði sagði að halda þyrfti rétt á spöðunum til þess að það gangi eftir. „Halda þarf fast í taumana. Reynslan segir okkur að taumhaldið hefur nær alla tíð gengið erfiðlega og hér verður að gera bragarbót. Allir ráðherrar og forstöðumenn ríkisstofnana bera ábyrgð á því að halda fjárútlátum innan heimilda og þá ábyrgð verða þeir að taka alvarlega,“ sagði Daði. Fjármálaráðuneytið vinni nú að því að auka verulega við miðlægt eftirlit með útgjöldum. „Ég vil fá að segja hér að í langsamlega flestum tilfellum og fyrir langsamlega flestar ríkisstofnanir er agi í rekstrinum. En það eru ákveðin vandamál og á þeim þurfum við að taka.“ Karl Gauti Hjartarson, þingmaður Miðflokksins.Vísir/Vilhelm Stjórnarandstaðan hefur látið til sín taka í umræðum um fjárlög og sagði Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, ekki hægt að fara inn í veturinn með bjartsýnina eina að vopni. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi á að ná fram þriggja milljarða króna aðhaldi með fækkun stöðugilda hjá ríkinu og Karl Gauti gagnrýndi að ekki væri ráðist í frekari uppsagnir. Aðeins væri gert ráð fyrir að fækka störfum um tvö hundruð. „Ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað síðustu ár um mörg hundruð á hverju einasta ári, í fjölda mörg ár. Þetta er hænuskref að mínu mati. Ríkisstjórninni er ekki alvara með að spara,“ sagði Karl Gauti. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins situr í fjárlaganefnd Alþingis.Vísir/Anton Brink Ingibjörg Isaksen, þingmaður Framsóknar sagðist óttast að 5,2 prósenta almenn hækkun á krónutölugjöldum verði fordæmi fyrir gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga og Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði þær geta ýtt undir verðbólgu. „Telur hæstvirtur ráðherra að leiðin til þess að efla hagvöxt sé að fara í þessar gríðarlega miklu skattahækka nir sem þessi ríkisstjórn hefur farið í? Hvar hefur það virkað að ná fram auknum hagvexti með því að stórhækka skatta á fyrirtæki og fólk?“ Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Fjárlagafrumvarp 2027 Mest lesið Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Innlent Bein útsending: Útför Steins Ármanns Innlent Jarðsyngur sinn besta vin Innlent Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Innlent Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Innlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Erlent Rektorarnir svara fyrir sig Innlent Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar Innlent Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Innlent Fleiri fréttir Féllu af þingi en fóru ekki langt „Við tökum þessa stöðu mjög alvarlega“ Bein útsending: Útför Steins Ármanns Ráðherra boðar aukið eftirlit Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Rektorarnir svara fyrir sig Opna nýja sundlaug í Urriðaholti Hekla Aurora skorin niður í minjagripi Jarðsyngur sinn besta vin Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Verkin segi allt aðra sögu en Kristrún Telja íslenska birgja sátta og áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft „Við erum að laga Ísland“ Útgjöldin mikil en niðurstaðan rýr Bein útsending: Stefnuræða forsætisráðherra Dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í Múlagöngum Ríkisstjórnin í mun veikari stöðu eftir erfitt sumar Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Segir afnám vaxtabóta bitna á tekjulágum heimilum Blása á gagnrýni og opna dagatalið „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Sjá meira