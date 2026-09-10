Innlent

Daði segir eyðsluseggjum að hemja sig

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, mælti í morgun fyrir fjárlögum á Alþingi og sagði að nú þyrfti að sýna fjárhagslegan aga í stjórnkerfinu.
Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, mælti í morgun fyrir fjárlögum á Alþingi og sagði að nú þyrfti að sýna fjárhagslegan aga í stjórnkerfinu. Anton Brink

Taka þarf á agaleysi í útgjöldum ríkisstofnana segir fjármálaráðherra sem boðar verulega aukið eftirlit. Þingstörf hófust á ný í morgun þegar ráðherra mælti fyrir hallalausum fjárlögum. Þingmenn stjórnarandstöðunnar gagnrýndu gjaldahækkanir og óttast að sveitarfélög muni fylgja fordæmi ríkisins.

Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, mælti í morgun fyrir fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Gert er ráð fyrir að fimm milljarða króna afgangur verði á rekstri ríkissjóðs á næsta ári og Daði sagði að halda þyrfti rétt á spöðunum til þess að það gangi eftir. 

„Halda þarf fast í taumana. Reynslan segir okkur að taumhaldið hefur nær alla tíð gengið erfiðlega og hér verður að gera bragarbót. Allir ráðherrar og forstöðumenn ríkisstofnana bera ábyrgð á því að halda fjárútlátum innan heimilda og þá ábyrgð verða þeir að taka alvarlega,“ sagði Daði.

Fjármálaráðuneytið vinni nú að því að auka verulega við miðlægt eftirlit með útgjöldum. 

„Ég vil fá að segja hér að í langsamlega flestum tilfellum og fyrir langsamlega flestar ríkisstofnanir er agi í rekstrinum. En það eru ákveðin vandamál og á þeim þurfum við að taka.“

Karl Gauti Hjartarson, þingmaður Miðflokksins.Vísir/Vilhelm

Stjórnarandstaðan hefur látið til sín taka í umræðum um fjárlög og sagði Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, ekki hægt að fara inn í veturinn með bjartsýnina eina að vopni. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi á að ná fram þriggja milljarða króna aðhaldi með fækkun stöðugilda hjá ríkinu og Karl Gauti gagnrýndi að ekki væri ráðist í frekari uppsagnir. Aðeins væri gert ráð fyrir að fækka störfum um tvö hundruð.

„Ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað síðustu ár um mörg hundruð á hverju einasta ári, í fjölda mörg ár. Þetta er hænuskref að mínu mati. Ríkisstjórninni er ekki alvara með að spara,“ sagði Karl Gauti.

Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins situr í fjárlaganefnd Alþingis.Vísir/Anton Brink

Ingibjörg Isaksen, þingmaður Framsóknar sagðist óttast að 5,2 prósenta almenn hækkun á krónutölugjöldum verði fordæmi fyrir gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga og Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði þær geta ýtt undir verðbólgu.

„Telur hæstvirtur ráðherra að leiðin til þess að efla hagvöxt sé að fara í þessar gríðarlega miklu skattahækka nir sem þessi ríkisstjórn hefur farið í? Hvar hefur það virkað að ná fram auknum hagvexti með því að stórhækka skatta á fyrirtæki og fólk?“

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