Fæddi barn utan við verslun Elko Smári Jökull Jónsson skrifar 10. september 2026 14:29 Barnið fæddist fyrir utan verslun Elko í Skeifunni. Vísir/Vilhelm Barn fæddist fyrir utan verslun Elko í Skeifunni í gærkvöldi en Rúv greindi fyrst frá. Að sögn Sigurjóns Hendrikssonar hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu koma atvik sem þetta öðru hverju fyrir og slökkviliðsmenn hafa tekið á móti börnum á ýmsum stöðum. „Við fengum tilkynningu um það að kona væri að fæða barn utandyra í Skeifunni og við sendum strax tvo bíla af stað. Síðan einni eða tveimur mínútum áður en við komum fengum við tilkynningu um að barnið sé fætt,“ sagði Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Að hans sögn var barnið grátandi þegar slökkviliðsmenn mættu á svæðið. „Það eru nú alltaf svolítið góð hljóð að heyra. Svo fórum við í það að sinna móður og barni og koma því í bíl. Þetta var fólk af erlendu bergi brotið og það voru smá tungumálaerfiðleikar en þetta leystist allt saman,“ bætti Sigurjón við en foreldrarnir fóru í kjölfarið ásamt nýfæddu barni sínu á sjúkrahús og voru bæði móðir og barn við góða heilsu. Veistu meira um málið? Ertu á svæðinu eða áttu myndefni? Sendu okkur fréttaskot. Einnig er hægt að senda póst á ritstjorn@visir.is Aðspurður hvort útkall sem þetta sé ekki óvenjulegt segir Sigurjón að svipuð mál komi öðru hverju fyrir en skemmst er að minnast þess þegar kona eignaðist barn í bíl í miðjum Hvalfjarðargöngunum í fyrra. „Við erum að fá útköll vegna svona fjögurra eða fimm fæðinga í bílum á ári. Maður hefur tekið á móti börnum inni í bílum, fyrir utan slökkvistöðvar og inni á slökkvistöðum. Þetta gerist alls staðar.“ Börn og uppeldi Barnalán Mest lesið Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Innlent Útför Steins Ármanns Innlent Jarðsyngur sinn besta vin Innlent Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Innlent Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Innlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent Rektorarnir svara fyrir sig Innlent Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Erlent Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar Innlent Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Innlent Fleiri fréttir Fæddi barn utan við verslun Elko Daði segir eyðsluseggjum að hemja sig Afkoma borgarinnar tólf milljörðum króna verri en reiknað var með Féllu af þingi en fóru ekki langt „Við tökum þessa stöðu mjög alvarlega“ Útför Steins Ármanns Ráðherra boðar aukið eftirlit Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Rektorarnir svara fyrir sig Opna nýja sundlaug í Urriðaholti Hekla Aurora skorin niður í minjagripi Jarðsyngur sinn besta vin Segja ráðherra hafa gengið fram hjá þingnefnd þegar hann sendi ESB bréf Aðstoðar tugi fórnarlamba Samúels á Spáni Geti leyst mannaflavanda hjúkrunarheimila með tæknilausnum Hafna tilboðum í rekstur skíðasvæðisins og sjá um það sjálf Uppgjör sýni „alvarlega“ stöðu Seltjarnarnesbæjar „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Verkin segi allt aðra sögu en Kristrún Telja íslenska birgja sátta og áfengisverð í fríhöfninni samkeppnishæft „Við erum að laga Ísland“ Útgjöldin mikil en niðurstaðan rýr Bein útsending: Stefnuræða forsætisráðherra Dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í Múlagöngum Ríkisstjórnin í mun veikari stöðu eftir erfitt sumar Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Segir afnám vaxtabóta bitna á tekjulágum heimilum Sjá meira