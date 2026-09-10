Innlent

Fæddi barn utan við verslun Elko

Smári Jökull Jónsson skrifar
Barnið fæddist fyrir utan verslun Elko í Skeifunni.
Barnið fæddist fyrir utan verslun Elko í Skeifunni. Vísir/Vilhelm

Barn fæddist fyrir utan verslun Elko í Skeifunni í gærkvöldi en Rúv greindi fyrst frá. Að sögn Sigurjóns Hendrikssonar hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu koma atvik sem þetta öðru hverju fyrir og slökkviliðsmenn hafa tekið á móti börnum á ýmsum stöðum.

„Við fengum tilkynningu um það að kona væri að fæða barn utandyra í Skeifunni og við sendum strax tvo bíla af stað. Síðan einni eða tveimur mínútum áður en við komum fengum við tilkynningu um að barnið sé fætt,“ sagði Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.

Að hans sögn var barnið grátandi þegar slökkviliðsmenn mættu á svæðið.

„Það eru nú alltaf svolítið góð hljóð að heyra. Svo fórum við í það að sinna móður og barni og koma því í bíl. Þetta var fólk af erlendu bergi brotið og það voru smá tungumálaerfiðleikar en þetta leystist allt saman,“ bætti Sigurjón við en foreldrarnir fóru í kjölfarið ásamt nýfæddu barni sínu á sjúkrahús og voru bæði móðir og barn við góða heilsu.

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Aðspurður hvort útkall sem þetta sé ekki óvenjulegt segir Sigurjón að svipuð mál komi öðru hverju fyrir en skemmst er að minnast þess þegar kona eignaðist barn í bíl í miðjum Hvalfjarðargöngunum í fyrra.

„Við erum að fá útköll vegna svona fjögurra eða fimm fæðinga í bílum á ári. Maður hefur tekið á móti börnum inni í bílum, fyrir utan slökkvistöðvar og inni á slökkvistöðum. Þetta gerist alls staðar.“

Börn og uppeldi Barnalán

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