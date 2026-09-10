Samúel hafi sótt hart að fólki að greiða fyrir fram Lovísa Arnardóttir skrifar 10. september 2026 11:37 Jón leggur til að fólk sem hafi lent í svikum hópi sig saman og leggi saman fram kæru. Samsett Jón Egilsson hæstaréttarlögmaður aðstoðar nú hjón sem greiddu eina milljón fyrir gistingu á vegum Sólarmegin á Spáni. Hann segir fólkið á leið til Spánar í næstu viku og þau þurfi að finna sér aðra gistingu. Hann ráðleggur fólki að kæra svikin saman, á Íslandi og á Spáni. Lögreglu á Íslandi hafa ekki borist kærur vegna málsins. Fjallað var um það í morgun á Vísi að Guðfinnur Friðriksson hafi um síðustu mánaðamót keypt innviði fyrirtækisins Sólarmegin af Samúel Jóni Samúelssyni. Þegar hann fékk síma og netfang fyrirtækisins afhent komst hann að því að Samúel hafði ekki staðið við neinar skuldbindingar fyrirtækisins og svo virðist sem hann hafi svikið hundruð þúsunda eða milljónir af tugum manns. Hann hafi selt þeim gistingu á Alicante á Spáni en ekki greitt fyrir hana. Guðfinnur hefur síðustu daga aðstoðað fólkið við að finna nýja gistingu. Hann sagði samfélag Íslendinga á Spáni „loga“. Sjálfur birti hann yfirlýsingu í Facebook-hópnum Íslendingar á Spáni í gær um málið. Fjöldi hefur skilið eftir athugasemdir og segja einhverjir Samúel Jón þekktan svikahrapp. Töluvert er líka rætt um Sólarmegin og svik Samúels í hópnum Íslendingar á Spáni Costa Blanca. Þar segist fólk vita um fjölda manns sem hann hafi svikið um gistingu á meðan fólk segir í athugasemdum frá viðskiptum sínum við hann. Einn segir: „Ég leigði íbúð núna í ágúst hjá Samúel, fannst hann rosalega ýtinn að leigja mér íbúð, hringjandi og sendandi sms, sendi mér síðan íbúð sem mér leyst vel á en verðið var of hátt en hann lækkaði verðið á 10 mín um 700€ og lá rosalega á greiðslunni. Núna eftir á fer maður að hugsa hvort hann hafi leigt íbúðina án þess að eigandi vissi, engin trygging eða neitt,” segir hann. Greiddi fyrir tvo mánuði en fékk bara viku Þá segir önnur frá því að hún hafi leigt af honum íbúð og komið út um mánaðamótin. Hún hafi ætlað að vera í tvo mánuði og verið búin að greiða fyrir það en hann aðeins verið búinn að greiða fyrir eina viku. Sá þriðji segist hafa tapað allt að tveimur milljónum í viðskiptum við Samúel. Fréttastofa hafði samband við Samúel Jón í morgun en hann vildi ekki tjá sig um málið. Samkvæmt upplýsingum frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hafa engar kærur borist þeim enn vegna meintra svika. Samkvæmt svari er um viku eða tveggja vikna bið í kærumóttöku og því geti verið að málin séu ekki komin á skrá eða hver hinn brotlegi sé. Það geti gerst síðar. Dæmi um íbúðir sem voru til leigu hjá Sólarmegin. Sólarmegin Jón Egilsson hæstaréttalögmaður segir ein hjón hafa leitað til sín vegna málsins. „Þau borguðu eina milljón fyrir fram,“ segir hann og að Samúel Jón hafi sótt hart að hjónunum að greiða fyrir gistinguna fyrir fram. Hann hafi náð á Samúel í gær sem hafi vísað á lögmenn á Íslandi en hann hafi ekki heyrt í þeim. Fram kom í viðtali við Guðfinn fyrr í dag að Samúel hafi þrýst á fólk síðustu vikur og mánuði að greiða fyrir gistingu sína að fullu fyrirfram. Jafnvel gistingu sem þau áttu í október eða nóvember. „En þetta eru bara fjársvik og fjárdráttur,“ segir Jón. Fólkið eigi flug eftir viku og vinni nú að því að finna sér nýja gistingu. „Þetta er bara tjón. Þetta er bara svindl og manni svíður að það sé verið að blekkja fólk sem er hætt að vinna og þarf að hugsa um hvern eyri,“ segir hann. Betra að leggja saman fram kæru Hann ráðleggur þeim sem hafa lent í svikum Samúels Jóns að tala sig saman og leggja fram málsókn saman. Hann myndi ekki endilega sjá um það sjálfur en fólk geti haft samband við hann. „Fólk ætti að hóa saman í hóp og kæra þetta sem heild. Það virkar lítið ef einn og einn gerir það. En ef hann er búinn að blekkja fullt af fólki ætti það að mynda hóp saman og kæra hann bæði hér á Íslandi og á Spáni. Að innheimta gjaldþrota mann er bara kostnaður. Ef þú ert eignalaus þá ertu alltaf í skjóli og þarft ekki að standa við eitt eða neitt,“ segir hann. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. 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