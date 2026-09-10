Fjallabyggð hefur tekið ákvörðun um að hafna öllum umsóknum um rekstur skíðasvæðis í Skarðsdal og ætla að reka skíðasvæðið sjálf. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í ráðinu mótmælir ákvörðuninni en fulltrúar meirihlutans vísa gagnrýni hans frá og biðja hann að vera samkvæmur sjálfum sér.
Ákvörðunin var tekin á fundi bæjarráðs þann 20. ágúst. Þar þakkar bæjarráð þeim aðilum sem sendu inn umsókn um rekstur skíðasvæðisins.
Helgi Jóhannsson, fulltrúi H-listans, er formaður ráðsins en með honum í ráðinu eru Jóhann K. Jóhannsson, fulltrúi Jafnaðarmannafélags Fjallabyggðar og óháðra, og Tómas Atli Einarsson, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Helgi og Jóhann eru í meirihluta sem tók við eftir kosningar í vor en þá slitnaði upp úr meirihluta Sjálfstæðisflokks og Jafnaðarmannaflokksins.
Í fundargerð kemur fram að fulltrúar Jafnaðarmannafélagsins og H-lista, Jóhann og Helgi, hafi lagt til að umsóknum um rekstur skíðasvæðisins verði öllum hafnað og að sveitarfélagið sjái sjálft um rekstur skíðasvæðisins á komandi vetri. Svæðið sé nú komið í eigu Fjallabyggðar og til þess að fá betri tilfinningu fyrir rekstrinum telji þeir nauðsynlegt að sveitarfélagið sjái um rekstur svæðisins í að minnsta kosti einn vetur. Þá segir að lokum að farið verði í gerð rekstraráætlunar fyrir svæðið í kjölfarið.
Þessu mótmælti Tómas á fundinum.
„Fulltrúi D-lista í bæjarráði leggst gegn því að öllum umsóknum um rekstur skíðasvæðisins í Skarðsdal verði hafnað og að Fjallabyggð taki sjálf yfir reksturinn,“ segir hann í bókun sinni.
Hann bendir á að ákvörðunin sé tekin áður en rekstraráætlun, kostnaðarmat, mannaflaáætlun eða greining á þeirri fjárhagslegu og rekstrarlegu áhættu sem honum fylgir liggi fyrir.
„Sú röksemd að sveitarfélagið þurfi að reka svæðið til að „fá betri tilfinningu fyrir rekstrinum“ getur ekki talist fullnægjandi grundvöllur fyrir ákvörðun um ráðstöfun opinberra fjármuna,“ segir Tómas í bókun sinni.
Hann segir áform þeirra jafnframt ganga gegn samþykktri stefnumörkun Fjallabyggðar í íþróttamálum, þar sem gert er ráð fyrir útvistun á heildarumsjón og rekstri íþróttasvæða til íþróttafélaga og/eða verktaka með það að markmiði að nýta fagþekkingu og fjármuni betur.
„Fulltrúi D-lista styður áframhaldandi rekstur og uppbyggingu skíðasvæðisins í Skarðsdal. Það er hins vegar óforsvaranlegt að hafna öllum umsóknum og ákveða eigin rekstur sveitarfélagsins áður en rekstraráætlun, mannaflaáætlun og heildstætt kostnaðarmat liggja fyrir,“ segir hann og að meirihlutinn í ráðinu hafi hvorki sýnt fram á hvers vegna umsóknirnar teljist ófullnægjandi né að eigin rekstur sveitarfélagsins sé hagkvæmari eða betur til þess fallinn að tryggja farsælan rekstur svæðisins.
„Með ákvörðuninni er bæjarsjóður látinn taka á sig ómetna fjárhagslega og rekstrarlega áhættu. Fulltrúi D-lista getur því ekki stutt tillöguna og telur rétt að afgreiðslu málsins verði frestað þar til fullnægjandi gögn og faglegur, rekjanlegur samanburður á kostunum liggja fyrir,“ segir að lokum í bókun hans.
Helgi og Jóhann svöruðu þessu á fundinum og segjast ekki geta „með nokkru móti“ skilið fullyrðingu Tómasar um að bæjarsjóður taki á sig „ómetna fjárhagslega og rekstrarlega áhættu“ með þessari ákvörðun.
Þeir minna hann á að síðustu ár hafi töluvert fjármagn verið nýtt úr bæjarsjóði til að koma skíðasvæðinu í gott horf.
„Auðvitað veit bæjarráðsfulltrúi D-listans hvernig í pottinn var búið þegar sveitarfélagið steig inn og tók fulla og rekstrar- og fjárfestingarlega ábyrgð á skíðasvæðinu í Skarðsdal – þrátt fyrir að vera ekki á þeim tíma formlegur eigandi svæðisins,“ segja þeir í bókun sinni og benda jafnframt á að Tómas Atli hafi sjálfur á síðasta kjörtímabili verið formaður verkefnahóps um framtíðaruppbyggingu í Skarðsdal. Hann hafi leyst verkefnið af ábyrgð og það komi núverandi meirihluta spánskt fyrir sjónir að hann telji nú „fjárhagslega og rekstrarlega áhættu“ sveitarfélagsins aðra en hún var þegar hann stýrði verkefnahópnum.
„Þær rekstrarforsendur sem lágu til grundvallar því að sveitarfélagið axlaði rekstrar- og fjárfestingarlega ábyrgð eru þær hinar sömu og komu frá umræddum verkefnahópi og öll síðasta bæjarstjórn studdi, þ.m.t. hann sjálfur,“ segja þeir í bókun sinni.
Þeir segja meirihlutann aðeins vilja tryggja góðan og glæsilegan rekstur á skíðasvæðinu og segja það miður að Tómas Atli leggist gegn þessum áformum með „lýðskrumi“. Þeir segja hann ekki samkvæman sjálfum sér. Þeir segja það ekki rétt að rekstraráætlun liggi ekki fyrir og benda auk þess á að það liggi fyrir að þörf sé á viðamiklum viðgerðum á snjótroðurum og það sé óvíst hvenær þeir verði klárir.
„Með þá óvissu er óráð að ganga til samninga við rekstraraðila,“ segir í bókun þeirra.
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