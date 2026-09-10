Innlent

Bein út­sending: Út­för Steins Ár­manns

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Steinn Ármann hefði orðið 62 ára þann 28. október næstkomandi.
Steinn Ármann hefði orðið 62 ára þann 28. október næstkomandi. Vísir/EinarÁrna

Steinn Ármann Magnússon leikari var jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði klukkan 13. Útförinni var streymt á Vísi.

Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins Ármanns, jarðsöng.

Útförin fór fram í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði.Vísir/EinarÁrna

Horfa má á útförina í spilaranum hér fyrir neðan. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

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Steinn Ármann er látinn

Steinn Ármann Magnússon, leikari, er látinn. Hann andaðist að heimili sínu í Hafnarfirði síðastliðinn föstudag, 21. ágúst 2026, á 62. aldursári.

Jarðsyngur sinn besta vin

Útför Steins Ármanns Magnússonar leikara verður gerð frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði, heimabæ leikarans, klukkan 13 í dag. Davíð Þór Jónsson, prestur og besti vinur Steins, jarðsyngur. Útförinni verður streymt á Vísi.

Var orðinn dagdrykkjumaður

Steinn Ármann Magnússon sagði skilið við áfengi fyrir rúmi ári en hann segir það hafa stjórnað lífi sínu. Hann var það langt leiddur að hann íhugaði að gerast útigangsmaður. Líf hans hefur gjörbreyst og nú lítur hann framhaldið björtum augum.

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