Afkoma borgarinnar tólf milljörðum króna verri en reiknað var með Árni Sæberg skrifar 10. september 2026 13:43 Heiða Björg Hilmisdóttir, til vinstri, var borgarstjóri fimm fyrstu mánuði ársins áður en Hildur Björnsdóttir, til hægri, tók við af henni þann 2. júní. Vísir/Vilhelm/Einar Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta Reykjavíkurborgar var neikvæð um 5,5 millljarða króna á fyrri helmingi ársins. Það er 10,6 milljörðum króna lakari niðurstaða en á sama tímabili árið 2025. Í áætlun var gert ráð fyrir 6,7 milljarða króna rekstrarafgangi. Þannig er afkoman 12,2 milljörðum króna verri en búist var við. Í tilkynningu á vef Reykjavíkurborgar segir að árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið janúar til júní 2026 hafi verið afgreiddur í borgarráði í dag, fimmtudaginn 10. september. „Miklar áskoranir blasa við í rekstri borgarinnar, halli er af rekstri bæði samstæðu og borgarsjóðs en hagræðingaraðgerðum er ætlað að mæta hallarekstrinum,“ segir í tilkynningunni. Neikvæðar matsbreytingar upp á milljarða Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta hafi verið neikvæð um 5,5 millljarða króna, sem sé 10,6 milljörðum króna lakari niðurstaða en á sama tímabili árið 2025. Í áætlun hafi verið gert ráð fyrir 6,7 milljarða króna rekstrarafgangi. Matsbreyting fjárfestingaeigna Félagsbústaða hafi verið neikvæð á tímabilinu um sem nemur 2,3 milljörðum króna, sem hafi haft neikvæð áhrif á niðurstöður rekstrar. Fjármagnsgjöld (nettó) hafi numið 19,7 milljörðum króna eða 5,6 milljörðum króna hærri á fyrstu sex mánuðum þessa árs en þess síðasta. Vísitala neysluverðs hafi hækkað meira frá áramótum en áætlað hafi verið eða um 3,74 prósent í stað 1,75 prósenta. Borgarsjóður rekinn með halla Rekstrarniðurstaða A-hluta hafi verið neikvæð um 3,2 milljarða króna fyrstu sex mánuði ársins, sem sé 3,2 milljörðum króna lakari niðurstaða en á sama tímabili 2025. Launaútgjöld hafi hækkað um 2,7 milljarða króna á milli ára, sem einkum megi rekja til launahækkana samkvæmt kjarasamningum. Afskriftir hafi verið 2,0 milljörðum króna yfir áætlun, sem skýrist af viðbótarafskriftum vegna fasteigna til niðurrifs, verkefna sem hætt hafi verið við, svo sem selalaugar í Húsdýragarði, og hjúkrunarheimila sem áður voru í sameiginlegri eign ríkis og borgar en fluttust 1. janúar síðastliðinn yfir til ríkisins og bókfært verð var afskrifað í samræmi við nýlega lagabreytingu. Fjármagnsgjöld (nettó) hafi numið 3,9 milljörðum króna eða 1,9 milljarði króna hærri en áætlun, sem skýrist einkum af hærri verðbólgu en áætlað var. Arður af eignarhlutum hafi numið 3,3 milljörðum króna en vaxtagjöld og verðbætur 7,6 milljörðum króna og hafi verið 2,0 milljörðum króna hærri en það sem gert var ráð fyrir. Veltufé frá rekstri hafi numið 8,6 milljörðum króna og verið 7,9 prósent í hlutfalli af tekjum tímabilsins. Mikil óvissa Loks segir að óvissa um efnahagshorfur sé enn mikil og erfið staða uppi á innlendum vinnumarkaði. Verðbólguvæntingar séu enn yfir markmiði og talin sé hætta á að verðbólga reynist meiri en spár segja til um. „Niðurstöðurnar sýna glöggt hve mikilvægt verður að ná stjórn á rekstri borgarinnar, enda er ekkert sem ógnar grunnþjónustunni meira en óábyrgur rekstur. Við höldum áfram vinnunni í hagræðingahóp og leggjum áherslu á að auka skilvirkni, draga úr sóun og bæta þjónustuna,“ er haft eftir Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra. 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