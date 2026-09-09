Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Samúel Karl Ólason skrifar 9. september 2026 22:30 Lindsay Clancy banaði þremur ungum börnum sínum en hún hafði á mánuðunum áður ítrekað leitað sér aðstoðar vegna geðrænna vandamála. AP/Greg Derr, Tha Patriot Ledger Eini kviðdómandinn sem vildi ekki taka sömu afstöðu til sakargifta Lindsay Clancy og hinir ellefu viðurkenndi að hann efaðist um afstöðu sína. Ellefu af tólf kviðdómendum höfðu komist að þeirri niðurstöðu að þau vildu sýkna Clancy af ákæru um morð á börnunum sínum þremur, á grunni þess að hún væri ósakhæf. Réttarhöldunum lauk án niðurstöðu vegna þessa síðasta kviðdómanda en þá höfðu kviðdómendur reynt að ná saman í málinu í sjö daga. Sá síðasti sagðist ekki tilbúinn til að segja hana ósakhæfa. Maðurinn viðurkenndi þó seinna fyrir öðrum í kviðdómnum að hann væri með efasemdir um afstöðu sína, sem ætti samkvæmt tilmælum dómarans til kviðdómenda að duga til sýknu. Þrír úr kviðdómnum hafa rætt við blaðamann í Boston og var formaður kviðdómsins þeirra á meðal. Hún sagði að á einum tímapunkti hafi allir verið sannfærðir um að málinu væri lokið, þegar síðasti kviðdómandinn viðurkenndi að hann hefði efasemdir. Samkvæmt AP fréttaveitunni sagðist formaðurinn, sem heitir Ronni Carlson, hafa verið byrjaður að fylla út skjöl kviðdómsins um niðurstöðu þeirra þegar maðurinn bætti við: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana vegna geðrænna vandamála.“ Í janúar 2023 kyrkti Clancy þrjú börn sín með æfingateygjum og reyndi síðan að svipta sig lífi með því að stökkva út um glugga á annarri hæð. Hún lamaðist fyrir neðan mitti við fallið. Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Hún hafði ítrekað leitað sér aðstoðar og skömmu fyrir morðin fór hún sjálfviljug á geðdeild. Hún var útskrifuð þaðan nítján dögum áður en hún myrti börnin. Sjá einnig: Lýsti mikilli örvæntingu áður en hún myrti börnin sín Þegar hún framdi morðin sagðist hún hafa heyrt rödd sem sagði henni að bana börnunum og svo sjálfri sér. Börnin voru fimm ára, þriggja ára og átta mánaða. Símtal eiginmanns Clancy til neyðarlínunnar var spilað í dómsal en í viðtalinu segja konurnar þrjár að þetta hafi verið eitthvað það versta sem þær hafi heyrt. Það hafi aftur verið spilað þegar kviðdómendur voru að reyna að ná saman um niðurstöðu og þá hafi fólk brostið í grát. Sjá einnig: „Hún drap börnin“ Málið gegn Clancy hefur verið mikið á milli tannanna á fólki vestanhafs. Margir sýna henni samhug og telja málið sýna skort á geðheilbrigðisþjónustu fyrir nýbakaðar mæður. Aðrir vilja að Clancy sé refsað, þar sem morðin hafi verið skipulögð. Segja manninn hrokafullan Kviðdómendur sendu dómaranum þrisvar sinnum skilaboð um að þeir næðu ekki saman um niðurstöðu en hann bað þá alltaf um að reyna aftur. Þá sendi Carlson sérstök skilaboð til dómarans um að tólfti kviðdómandinn neitaði að fylgja skipunum hans hvað varðar efasemdir. Paula Devlin, annar kviðdómandi sem ræddi málið við blaðamann, sagði að maðurinn hefði verið hrokafullur við aðra í kviðdómnum. Kevin Reddington, lögmaður Clancy, segist sannfærður um að þessi eini maður hafi komið í veg fyrir sýknu hennar. Skömmu eftir að réttarhöldunum lauk sagði hann að þessi maður hefði „stolið“ sjö vikum af öðrum í kviðdómnum. Kevin Reddington, lögmaður Clancy.AP/Greg Derr, The Patriot Ledger Framhaldið enn óljóst Kviðdómendur stóðu frammi fyrir nokkrum kostum í réttarhöldunum. Einn var sekt og þá þurftu allir að vera þeirrar skoðunar að saksóknarar hefðu sannað að Clancy hefði bæði framið glæpinn og væri sakhæf. Dómarinn hafði áður sagt kviðdómendum að Clancy væri ekki sakhæf ef hún hefði átt við geðrænan vanda að stríða sem hefði komið í veg fyrir að hún hefði stjórn á aðgerðum sínum eða skyldi þær að fullu. Ef niðurstaðan hefði verið sekt hefðu kviðdómendur þurft að velja á milli misalvarlegra ákæra, en munurinn þar á milli hefði verið lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn í framtíðinni eða möguleiki á reynslulausn. Hefðu kviðdómendur sýknað Clancy hefði hún að öllum líkindum verið úrskurðuð á réttargeðdeild. Að endingu urðu kviðdómendur ekki sammála og réttarhöldunum lauk án niðurstöðu. Hvert framhaldið verður liggur ekki fyrir. Mögulega verður réttað yfir Clancy aftur en lögmaður hennar segir að hún hafi ekki heilsu til þess. Saksóknarar og lögmaður hennar gætu þess í stað komist að einhverskonar samkomulagi. Þá gætu saksóknarar einnig ákveðið að láta málið niður falla en það þykir verulega ólíkleg niðurstaða. Bandaríkin Erlend sakamál Mál Lindsay Clancy Tengdar fréttir Segir ljóst að málið verði Lindsay Clancy dýrkeypt Mál fyrrverandi hjúkrunarfræðingsins Lindsay Clancy hefur vakið gríðarlega athygli fólks um allan heim og þá sérstaklega í Bandaríkjunum en þar hefur almenningur skipst í tvær fylkingar, þeir sem telja hana seka og þeir sem telja svo ekki vera. Athyglin hefur verið slík að sjálfur forseti Bandaríkjanna lagði orð í belg. 5. september 2026 11:21 Ógilding réttarhaldanna gegn Clancy sett á ís vegna áfrýjunar Dómarinn í málinu gegn Lindsay Clancy ætlar að gera réttarhöldin gegn henni ógild. Sú ákvörðun hefur þó verið sett á ís vegna áfrýjunar lögmanns Clancy til áfrýjunardómstóls. Kviðdómendur hafa ekki komist að niðurstöðu eftir margra daga tilraunir. 4. september 2026 15:33 Kviðdómendur fá enn eitt tækifæri Kviðdómendur í málinu gegn Lindsay Clancy munu fá enn einn daginn til að komast að sameiginlegri niðurstöðu í máli hennar. 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Hann mun skera úr um hvort móðirin hafi verið sakhæf þegar hún banaði börnunum. 25. ágúst 2026 14:21 Mest lesið „Fólk er bara slegið“ Innlent „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ Innlent Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Innlent Selenskí kíkti á klakann Erlent „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Innlent Blása á gagnrýni og opna dagatalið Innlent „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Innlent „Þið fáið ekki að skilgreina hvað íslenska þjóðin sagði“ Innlent „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Innlent Fleiri fréttir Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Selenskí kíkti á klakann Gaf Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum milljónir í jólagjöf Leggur stefnu AfD að jöfnu við þjóðernishreinsanir Farage kemur frönskum skoðanabróður í klandur Banna breskum þingmönnum að koma til Ísraels Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Rétta yfir rússneskum skipstjóra sem sleit sæstrengi við Finnland Leita enn að Renoir-þjófunum Bannar innflutning á kanadískum vörum Réðust á fleiri olíuflutningaskip Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Töluðu saman í klukkutíma Handtaka grunaðan spellvirkja í Þýskalandi Fordæma útförina sem „Slátrarinn“ fékk í Serbíu Grípa saman til aðgerða gegn ísraelskum landtökumönnum Allir þeir látnu í bílum sem flugvélin rann á Dýrmætum listaverkum stolið af safni Renoir Starfsmenn í verkfall eftir heimsókn trúarhóps Kim fjölgar herskipum sínum Fjárfesta í menntamálum, fjarskiptum og jarðmálmum á Grænlandi Klerkastjórnin missir tökin Rússar svara fyrir sig Ísland á Ameríkukorti Trumps Stöðnun og dýrtíð að baki stórsigri AfD Kanslarinn segir sigur AfD draga dilk á eftir sér Svíþjóðardemókrati í leyfi vegna Rússaáróðurs og hreinsanir á vinstri vængnum Útlit fyrir fyrstu fjarhægristjórnina frá endalokum nasismans Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Ýmislegt bendi til stjórnarskipta í Svíþjóð Sjá meira