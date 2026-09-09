Hart er nú sótt að Jordan Bardella, forseta Þjóðfylkingarinnar í Frakklandi, vegna samkomulags sem hann gerði við Nigel Farage, leiðtoga Umbótaflokksins í Bretlandi nýlega. Samkomulagið er sagt ganga í berhögg við stefnu Þjóðfylkingarinnar.
Farage og Bardella héltu á risavöxnu plaggi með undirskrift byggja á landsþingi Umbótaflokksins í Birmingham í síðustu viku. Samkomulag þeirra gerir ráð fyrir að Frakkland taki alla jafna aftur við förufólki sem reynir að komast þaðan til Bretlands yfir Ermarsund.
Stjórnmálamenn af öllu pólitíska litrófinu frá fjarvinstri til fjarhægri hafa gagnrýnt Bardella fyrir gjörninginn. Hann ætlaði að gera Frakka að einhvers konar „undirverktaka“ í innflytjendaeftirliti Breta.
Marine Le Pen, leiðtogi Þjóðfylkingarinnar og forsetaframbjóðandi hennar, hefur ekki tjáð sig um útspilið ennþá. Hún hefur til þessa ekki tekið það í mál að taka aftur við útlendingum sem reyna að komast til Bretlands á litlum bátum frá Frakklandi.
Líkur hafa verið leiddar að því að Umbótaflokkur Farage hafi á einhvern hátt gabbað Bardella og að frönsk þýðing samkomulagsins hafi verið efnislega ólík ensku útgáfunni.
Því hafnar Umbótaflokkurinn. Talsmaður flokksins segir að bæði Bardella og teymi hans hafi staðfest samkomulagið.
Breska blaðið The Guardian segir að í samkomulaginu hafi staðið að ef Bardella og Farage yrðu forsætisráðherrar í heimalöndum sínum myndu Bretar stöðva báta með förufólki sem sigla frá Frakklandi og Frakkar taka við því og senda til upprunaríkja þess.
Enska útgáfan var þó með viðbót um að Frakklandi „tæki alla jafna við“ fólkinu sem ekki var að finna í frönsku útgáfunni.
Forsetakosningar verða haldnar í Frakklandi á næsta ári og verður Bardella forsætisráðherraefni Le Pen. Þingkosningar eru hins vegar ekki á dagskrá í Bretlandi fyrr en árið 2029.