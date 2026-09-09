Haraldur fimmti Noregskonungur verður borinn til grafar í dag. Fjöldi þjóðhöfðingja verður viðstaddur athöfnina, þar á meðal forseti Íslands. Búist er við að töluverður fjöldi leggi leið sína til Óslóar.
Haraldur lést 28. ágúst síðastliðinn, 89 ára að aldri. Hann verður jarðsunginn frá dómkirkju Óslóar klukkan ellefu í dag. Kistan verður svo flutt til kirkjunnar í Akurshúskastala þar sem fjölskyldan heldur minningarstund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarhvelfingunni.
Fjöldi þjóðhöfðingja hefur lagt leið sína til Óslóar, þar á meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar. Þá verður Volódómír Selenskí Úkraínuforseti einnig viðstaddur athöfnina sem og Vilhjálmur krónprins Bretlands. Fulltrúar konungsfjölskyldna leggja einnig leið sína til Noregs, þar á meðal frá sænsku, dönsku, jórdönsku, hollensku og spænsku konungsfjölskyldunum.
Norskir fjölmiðlar greina frá því að búið sé að girða af stóran hluta borgarinnar vegna jarðarfararinnar og hafa lögreglumenn frá Svíþjóð og Danmörku komið til að aðstoða nágranna sína. Þeir sem vilja komast inn á svæðið þurfa að fara í gegnum öryggisleit og búið er að banna ýmsa muni, svo sem reiðhjól og regnhlífar.
Nú þegar eru komnar langar raðir og er búist við töluverðum fjölda fólks.
Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar halda til Noregs í næstu viku og verða viðstödd jarðarför Haraldar fimmta Noregskonungs. Haraldur lést á föstudaginn í síðustu viku, 89 ára að aldri.