Leita enn að Renoir-þjófunum

Enn leitar lögreglan að tveimur þjófum sem brutust inn í Renoir-safn í suðurhluta Frakklands og höfðu með sér tvö listaverk eftir málarann. Leitað er um allt landið.
Í gærmorgun, rétt fyrir klukkan sex á staðartíma, fór innbrotskerfið í gang í Renoir-safninu í bænum Cagnes-sur-Mer sem er rétt fyrir utan Nice í Frakklandi. Þjófarnir voru á bak og burt þegar lögreglan mætti á staðinn um fimm mínútum síðar.
Á öryggismyndavélum sáust þjófarnir tveir hafa á brott með sér fjögur listaverk en í hamaganginum urðu tvö þeirra eftir. Fyrst um sinn var talið að þeir hefðu náð að stela þremur verkum en annað fannst seinna um daginn. Málverkin fundust bæði í garði safnsins.
Bryan Masson, bæjarstjóri Cagnes-sur-Mer, sagði samkvæmt France24 að þjófarnir virtust vel undirbúnir og vel upplýstir um húsnæðið. Safnið er á síðasta heimili Renoir sem bjó þar til hann lést 78 ára árið 1919. Þeir brutu glugga til að komast inn á safnið og notuðu vélsög til að skera rammana af verkunum.
Verkunum sem var stolið voru Madame Colonna Romano og Jenue femme au puits. Verkin sem skilin voru eftir voru Madame Pichon og Coco lisant en öll fjögur málverkin voru talin níu milljóna evra virði, sem eru rúmir 1,2 milljarðar íslenskra króna.
Á safninu mátti finna níu málverk eftir Renoir auk högglistaverka og muni sem voru í eigu málarans, svo sem trönur og hjólastól.