Spurningaþátturinn Kappsmál verður ekki á dagskrá Ríkisútvarpsins í vetur. Bragi Valdimar Skúlason, einn stjórnenda þáttarins, greinir frá þessu í Facebook-færslu.
„Mér þykir leitt að tilkynna ykkur að ákveðið hefur verið að hafa þáttinn ekki á dagskrá í haust,“ skrifar Bragi sem stýrði þættinum ásamt tónlistarkonunni Vigdísi Hafliðadóttur seinni ár en Björg Magnúsdóttir borgarfulltrúi var áður í því hlutverki. Skot með þá Samúel Bjarka Pétursson og Gunnar Pál Ólafsson í broddi fylkingar hefur framleitt þættina fyrir RÚV.
Kappsmál hefur notið mikilla vinsælda frá því þátturinn hóf göngu sína. Að sögn Braga hafa rúmlega 350 Íslendingar verið gestir þáttarins og um 30 prósent þjóðarinnar fylgst reglulega með. Þátturinn var jafnframt valinn skemmtiþáttur ársins á Íslensku sjónvarpsverðlaununum fyrr á þessu ári.
Bragi segir það þó hafa glatt aðstandendur þáttarins mest að heyra af áhrifum hans innan fjölskyldna. Það hafi glatt þau sem að þættinum koma að þátturinn hafi verið hluti af fjölskyldustund sem stuðli að lifandi umræðu um íslenskuna. Hann bætir við að íslenskan sé „viðkvæm, dýrmæt og skemmtileg“ og haldist fyrst og fremst á lífi ef hún sé notuð.
Þrátt fyrir að Kappsmál verði ekki á dagskrá í haust útilokar Bragi ekki að þátturinn snúi aftur síðar.