Forsætisráðherra og utanríkisráðherra segja kort Bandaríkjaforseta þar sem Ísland var hluti af Bandaríkjunum ekki fyndið. Það sé ekkert grín að ógna fullveldi ríkja á þennan máta sem sé sömuleiðis móðgandi.
Donald Trump Bandaríkjaforseti birti í gær mynd á samfélagsmiðlum þar sem Bandaríkin, Kanada, Grænland og Ísland voru öll lituð með bandaríska fánanum og á stóð Bandaríkin.
Í kjölfarið kallaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra Billy Long, sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi, á sinn fund. Hún er sögð hafa brýnt fyrir Long að færslan væri óviðeigandi.
„Þetta var náttúrulega alveg skýrt af okkar hálfu og það var ástæða til þess að kalla sendiherrann á fund og setja fram alveg skýr skilaboð af okkar hálfu um að þetta væri algjörlega óviðeigandi,“ sagði Þorgerður aðspurð um viðbrögð á blaðamannafundi í morgun.
Hún hafi heyrt innan úr bandarískri stjórnsýslu að taka núverandi Bandaríkjaforseta bókstaflega en samt sem áður eigi að taka honum alvarlega. Þrátt fyrir allt þetta haldi Ísland áfram samstarfi sínu við Bandaríkin en í því felist ýmis tækifæri.
„Ég undirstrika að Ísland er fullvalda, sjálfstætt ríki sem ber ábyrgð á sínum örlögum sjálft,“ segir Þorgerður.
„Þetta er ekki grín að mínu mati. Ef þetta á að vera grín er þetta lélegt grín.“
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra tók einnig til máls um atvikið og tók undir orð Þorgerðar.
„Að mínu mati er þessi undirtónn sem þarna heyrist fáránlegur. Þetta er móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, Grænlendinga, að tjá sig með þessum hætti og við eigum að vera skýr með það,“ segir Kristrún.
„Það er ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, sérstaklega í dag þegar það er ekki sjálfgefið.“
Hún hyggst ítreka þessi orð í samskiptum sínum við ráðamenn vestanhafs en tekur fram að hún hafi ekki fundið fyrir því að þetta vandamál væri til staðar í almennum samskiptum við ráðamennina.
„Það er augljóslega ekki eðlilegar aðstæður sem við erum að finna okkur í þessum hluta heimsins.“