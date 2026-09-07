Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði Billy Long, sendiherra Bandaríkjanna, á sinn fund í dag. Hún er sögð hafa brýnt fyrir Long að færsla Donalds Trump Bandaríkjaforseta, sem sýndi kort þar sem Ísland, Grænland og gervöll Norður-Ameríka voru máluð í bandarísku fánalitunum, væri „með öllu óviðeigandi“.
„Utanríkisráðherra kallaði sendiherra Bandaríkjanna á sinn fund í kjölfar þess að forseti Bandaríkjanna birti í dag þá samfélagsmiðlafærslu sem vísað er til. Þar var komið skýrt á framfæri þeirri afstöðu að færslan væri með öllu óviðeigandi,“ segir í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn Vísis.
Donald Trump Bandaríkjaforseti birti í dag gervigreindarkort á Truth Social þar sem gervöll Norður-Ameríka auk Grænlands og Íslands er lögð undir bandarísku fánalitina.
Forsetinn skrifaði engan texta með færslunni en Trump-liðar hafa áður birt sambærileg kort af Grænlandi enda hefur Trump ítrekað lýst því yfir að hann vilji leggja undir sig Grænland. Hann lét þau ummæli falla nýlega að eyjan myndi vera orðin hluti af Bandaríkjunum í janúar 2029.
Trump hefur aftur á móti ekki lýst beinum áhuga á að leggja undir sig Íslandi, þó að hann hafi í ræðu í byrjun árs ítrekað vísað til Grænlands sem Íslands. Þá var greint frá því í janúar að Billy Long, nýr sendiherra Bandaríkjanna í Reykjavík, hefði grínast með það að Ísland yrði 52. ríki Bandaríkjanna – væntanlega á eftir Grænlandi – en hann baðst síðan afsökunar á því.
Tilefni færslunnar er óskýrt en hún birtist á meðan Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, er í opinberri heimsókn á Grænlandi þar sem hún tilkynnti um nýjan fjárfestingapakka fyrir landið.
Trump hefur í dag einnig birt fjölda korta af bandaríska ríkinu Nýja-Mexíkó, nema þar sem það er nefnt „Nýja-Ameríka“.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Þingmaður Samfylkingarinnar í utanríkismálanefnd Alþingis vill ekki lesa of mikið í færslu Bandaríkjaforseta sem sýnir Ísland, Grænland og alla Norður-Ameríku þakta bandarísku fánalitunum. Ekki sé tilefni fyrir nefndina að krefja Bandaríkin svara. Engu að síður vonar hún að fleiri slíkar færslur birtist ekki.
Donald Trump Bandaríkjaforseti birti mynd af korti á samfélagsmiðlum þar sem Ísland, auk Grænlands og allrar Norður-Ameríku, er þakið fánalitum Bandaríkjanna.