Sanngirnisbætur, samfélagsmiðlabann, bókun 35 og meðferð sakamála er meðal þess sem tekið verður fyrir á komandi þingi. Formenn stjórnarflokkanna reifuðu þingmál vetrarins í morgun.
Alls eru 159 þingmál á lista ríkisstjórnarinnar fyrir þingveturinn. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra eru með fæstu málin, sjö hvor. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, ætlar hins vegar að vera afkastameiri og fer inn í veturinn með 26 mál á sinni könnu.
Fréttastofa hefur þingmálaskrána undir höndum en hún verður ekki birt opinberlega fyrr en annað kvöld.
Kristrún ætlar að leggja til breytingar á lögum um Hagstofu Íslands en hingað til hafa áætlanir stjórnvalda í opinberum fjármálum verið byggðar á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Hagstofan verður hins vegar losuð undan skyldunni og fær Seðlabankinn það hlutverk til að koma í veg fyrir tvíverknað.
Þá hyggst hún leggja fram frumvarp um almennar sanngirnisbætur, einfalda og samræma reglur sem hafa áhrif á stjórnsýsluburði fyrirtækja og einstaklinga og leggja fram þrjár árlegar skýrslur um framkvæmd ályktana, framkvæmd upplýsingalaga og um ráðstöfun lands og landsréttinda. Að lokum ætlar hún að endurflytja frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum.
Kristrún hóf ræðu sína í morgun á því að ítreka áherslur ríkisstjórnarinnar á hallalaus fjárlög fyrir næsta ár. „Þá erum við að gera þetta á sama tíma og við erum að halda plani varðandi stórfjölgun hjúkrunarrýma, varðandi stóraukið veghald vega, varðandi aukin framlög til heilbrigðismála, við gerðum breytingar eins og Inga hefur áður sagt frá varðandi lífeyrisgreiðslur, að lífeyri fylgi launum.“
Líkt og þegar var boðað ætlar Þorgerður Katrín utanríkisráðherra að leggja fram bókun 35 á ný. Í samræmi við það er hún með þrjár tillögur um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar á lista hjá sér sem varða meðal annars félagarétt, umhverfismál og orkunýtni.
„Í alþjóðamálum þá verður EES auðvitað lykilþráður, stórt verkefni sem við þurfum að sinna vel, ég mun strax leggja fram mikið réttindamál fyrir fólkið okkar, einstaklinga en líka fyrirtæki sem tryggir þennan réttargrunn EES samningsins, þið þekkið það frumvarp undir heitinu bókun 35,“ sagði hún á blaðamannafundi í morgun.
Sömuleiðis er hún með tvær árlegar skýrslur um annars vegar framkvæmd EES-samningsins og hins vegar um utanríkis- og alþjóðamál. Loks ætlar hún í nóvember að birta skýrslu um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands.
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, er með tíu mál á sínu borði þennan þingveturinn. Töluvert var fjallað um fyrirhugað samfélagsmiðlabann en númer tvö á hennar lista er frumvarp til laga um aðgang barna að samfélagsmiðlum og verður það lagt fram í október.
Hún hyggst einnig breyta lögum um framhaldsskóla, reglum um leyfi til að nota starfsheitið kennari, útivistartíma barna og reglum um brottvísun nemenda úr grunn- og framhaldsskólum. Þrjár nýjar tillögur til þingsályktunar eru á lista Ingu, um framkvæmdaáætlun gegn fátækt barna, um þriðju aðgerðaáætlun menntastefnu og um ungmennastefnu til ársins 2034. Endurflutt verður tillaga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og frumvarp til laga um barnavernd.
Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra er með þrettán mál á þingmálaskránni. Ráðherrann leggur til framlengingu búvörusamninga, nútímavæðingu laga um neytendasamninga, frumvarp til laga um markaðseftirlit og frumvarp til laga um náttúru- og innviðagjald. Þar undir fellur svokallað auðlindagjald fyrir aðgang ferðamanna að náttúruperlum landsins.
Hanna Katrín tekur einnig stórþörungarækt í sjó fyrir og hyggst setja heildstæðan lagaramma um ræktun stórþörunga í sjó. Þá ætlar hún að sníða löggjöf um lagareldi, endurskoða lög um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla og gera breytingar á lögum um bókhald svo það endurspegli þann veruleika sem er til staðar í dag. Loks ætlar ráðherrann að endurskoða fjárhæðir í samkeppnislögum, endurskoða lög um Ferðamálastofu og leggja til breytingar á lögum um velferð dýra.
Breytingar á lögum um ársreikninga og breytingar á lögum um einkahlutafélög og hlutafélög verða endurfluttar fyrir þingið.
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra stefnir á að leggja fram frumvarp um breytingar á almennum hegningarlögum, lögum um meðferð sakamála og lögreglulögum til þess að efla refsivernd vegna brota sem tengjast skipulagðri brotastarfsemi og rýmka heimildir lögreglu til hinna ýmsu rannsóknaraðgerða.
Hún birti drög að áformum um slíka lagasetningu í síðustu viku en stefnir á leggja fram frumvarp strax í september.
Þá hyggst hún samræma lög um útlendinga við löggjöf Evrópusambandsins og Noregs og skoða útgáfu persónuskilríkja.
Hún tryggir að Landsréttur megi áfram vera utan Reykjavíkur, skoðar sameiningu sýslumannsembætta og vill leggja fram heildarlög um almannavarnir. Refsirammi vegna vændiskaupa verður þá tekinn fyrir, viðmiðunarfjárhæðir bóta í sakamálum sömuleiðis og dvalarleyfi útlendinga.
Af þrettán málum Þorbjargar eru breytingar á skipun vararíkissaksóknara og varahéraðssaksóknara á lista auk skipulagsbreytinga hjá lögreglunni og breytingar á lögum um öryggisþjónustu. Ný heildstæð öryggislög fóru einnig á listann.
Fjórtán þingmál eru á lista Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra. Í febrúar hyggst hann leggja fram frumvarp um lögfestingu viðurlaga við brotum á lágmarkskjörum launafólks samkvæmt kjarasamningum.
Hann vill breyta lögum um almannatryggingar svo þau séu skýrari, húsaleigulögum og um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
Ýmsar breytingar verði gerðar á skipulagslögum, lög um mannvirki endurskoðuð og einfölduð og loks verði lög um almennar íbúðir endurskoðuð. Markmið breytingarinnar sé að kerfið stuðli enn frekar að auknu framboði íbúða með viðráðanlegum húsnæðiskostnaði.
Þá endurflytur hann nokkur mál.
Líkt og kom fram er Daði Már Kristófersson með alls 26 mál á sinni könnu þennan þingveturinn. Í gær kynnti hann fjárlagafrumvarpið og þarf einnig að breyta ýmsum lögum vegna þess.
Þá hyggst hann afnema áminningu ríkisstarfsmanna, endurskoða núgildandi lög um opinberar framkvæmdir, leggja til breytingar á kílómetragjaldinu og styðja frekar við nýsköpunarfyrirtæki. Daði vill einnig minnka vægi verðtryggingar með breytingu á lögum um fasteignalán til neytenda.
Lög um starfskjör forstöðumanna komast einnig á lista Daða Más en þar hyggst hann festa í lög fjárhæð launa forstöðumanna ríkisstofnana. Ýmis lög um verðbréfamarkaðinn verða tekin fyrir og sömuleiðis ýmis lög um skatta og gjöld sem varða uppgjörstímabil og innheimtu.
Ekki eru öll málin listuð hér en meðal þeirra eru einföldun á lögum á fjármálamarkaði og breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki.
Meðal tólf mála Ölmu Möller heilbrigðisráðherra er frumvarp til laga um tóbaksvarnir, rafrettur og nikótínvörur. Þar leggur hún til breytingar ætlaðar til að draga úr notkun, sér í lagi meðal barna og ungmenna.
Löggjöf um geislavarnir, lög um kynfrumugjafir og notkun þeirra og lög um stafræna heilsu eru öll á dagskrá í október og nóvember. Þar verður stafræn þróun í heilbrigðisþjónustu efld og hámark sett á notkun kynfrumna frá sama kynfrumugjafa.
Aðgerðaáætlun Ölmu um offitu á Íslandi verður endurflutt þar sem lögð er áhersla á almennar lýðheilsuaðgerðir. Þá verður þingsályktunartillaga vegna sjaldgæfra sjúkdóma einnig endurflutt og tvær árlegar skýrslur um framkvæmd heilbrigðisstefnu og lýðheilsustefnu.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra leggur aftur til heildarendurskoðun sveitarstjórnarlaga. Lög um fjarskipti fá sérstaka athygli, annars vegar hyggst Eyjólfur innleiða reglugerð ESB um tímabundna undanþágu frá ePrivacy til að sporna gegn barnaníð á netinu og hins vegar hyggst hann renna styrkari stoðum undir ákvæði sem eiga að vernda fjarskiptagrunninn í sjó.
Hann stefnir á að leggja fram frumvarp um breytingu á umferðarlögum. Með því verða breytingar lagðar til á gildandi lögum um stöðureiti og gjaldskyldu sem og að lagt verður mat á hvort mæla á fyrir um hlutlæga ábyrgð eiganda ökutækis vegna hraðakstursbrota og brota gegn ákvæðum um stærð og þyngd ökutækja.
Þá ætlar Eyjólfur að leggja fram þingsályktunartillögu um fjarskipta- og netöryggisáætlun fyrir árin 2027 til 2031.
Með tillögunni verði lögð fram heildstæð fjarskipta- og netöryggisáætlun þar sem mörkuð verður stefna um uppbyggingu, viðnámsþrótt og öryggi stafrænna innviða. Áætlunin muni meðal annars fjalla um aðgerðir til að efla áfallaþol fjarskiptakerfa, vernd mikilvægra innviða, samhæfingu stjórnvalda og viðbrögð við aukinni netógn.
Logi Már Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, er með þrettán mál á sinni könnu þennan þingveturinn. Hann hyggst leggja fram frumvarp um breytingar á höfundalögum með það að markmiði að hækka hámarksrefsingu fyrir stórfelld brot á höfundalögum.
Hann ætlar að breyta lögum um Ríkisútvarpið nokkuð mikið. Lagt er til að frá árlegum tekjum af útvarpsgjaldi, samkvæmt fjárveitingu á grundvelli fjárheimildar í fjárlögum, dragist fjárhæð sem svarar til 10 prósent af meðaltekjum Ríkisútvarpsins af viðskiptaboðum næstu fjögur reikningsár á undan, að teknu tilliti til verðlagsbreytinga samkvæmt vísitölu neysluverðs.
Þá er lagt til að tekjur Rúv sölu ehf. af sölu viðskiptaboða fari ekki yfir tiltekið hámark. Hámarkið nemi meðaltali auglýsingatekna á næstliðnum fjórum árum, uppreiknuðum á verðlagi greiðsluárs. Loks er lagt til að felldar verði brott kvaðir um lágmarksfjölda útvarps- og sjónvarpsstöðva sem Ríkisútvarpinu er skylt að dreifa um allt land.
Þá ætlar Logi að leggja fram frumvarp um bann við tiltekinni notkun gervigreindar, sem varðar djúpfalsanir og fleira, frumvarp um menningarframlag streymisveitna til eflingar íslenskri menningu og tungu og frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi.
Loks er það Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, sem boðar átján mál á þingvetrinum.
Hann leggur til að sett verði ný heildarlög um loftslagsmál í stað gildandi laga frá 2012 sem hafa tekið margvíslegum breytingum og eru orðin sundurleit. Markmið frumvarpsins er að skýra og útfæra betur ýmis ákvæði laganna og tryggja þannig að framkvæmd þeirra styðji við markmið um kolefnishlutleysi Íslands eigi síðar en árið 2040.
Breytingar á ýmsum lögum á sviði orkumála eru einnig á lista auk breytinga á lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum og lögum um Vegagerðina. Umhverfis- og orkustofnun mun fá aukna ábyrgð á sviði varna gegn mengun hafs og stranda og umsagnarskyldu verður breytt í lögum um menningarminjar.
Jóhann Páll vill síðan innleiða ETS2-kerfið sem er hluti af lögum um viðskiptakerfi ESB. Um er að ræða kerfi sem er hliðstætt losunarheimildum sem nær til losunar á flugi en þetta kerfi nær til losunar frá byggingum, vegasamgöngum og smærri iðnaði. Ýmsar breytingar verða gerðar á sömuleiðis á lögum um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir.
Alls konar orkulög verða tekin fyrir, svo sem lög um orkunýtni, raforkulög, raforkuöryggi og um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Þá er á lista þingsályktun um orkuöflunaráætlun fyrir árin 2028-2052. Að lokum hyggst Jóhann Páll leggja fram þingsályktunartillögu um verndar- og orkunýtingaráætlun.
Fréttin hefur verið leiðrétt. Fyrst stóð að þingmálin væru alls 146 en rétt er að þau eru 159.