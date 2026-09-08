Starfsmenn Eiffelturnsins í París fóru í verkfall í gær og loka þurfti turninum eftir að kvenkyns starfsfólki var gert að yfirgefa stöðvar sínar vegna heimsóknar trúarhóps af hindúatrú. Stjórnendur hafa beðið starfsfólkið afsökunar.
Á laugardag heimsóttu hundrað meðlimir trúarhóps af hindúatrú Eiffelturninn en um helgina opnaði hópurinn sína fyrstu trúarmiðstöð í París. Þegar meðlimir hans mættu var öllu kvenkyns starfsfólki gert að yfirgefa stöðvar sínar og karlkyns starfsmenn settir þar í staðinn.
Meðlimir hópsins höfðu óskað eftir því við stjórnendur að sjá til þess að þeir myndu eiga í sem minnstum samskiptum við konur á meðan þeir skoðuðu turninn. Samkvæmt grein BBC mun starfsfólki hafa verið mjög brugðið og kvenkyns starfsfólk upplifað mikla niðurlægingu.
Starfsmenn funduðu um helgina og stigmagnaðist reiði þeirra verulega. Þeir ákváðu að fara í verkfall í gær og gat því enginn heimsótt turninn þá. Vildu starfsmenn með þessu sýna að konur sem starfa þar myndu aldrei nokkurn tímann láta slíkt atvik viðgangast aftur.
Stjórnendur hafa beðið starfsfólk afsökunar og hefur trúarhópurinn einnig beðist afsökunar. Í tilkynningu segir að hópurinn hafi ekki viljað heimsækja turninn utan opnunartíma til að valda ekki ónæði.
Atvikið hefur verið gagnrýnt af fjölmörgum stjórnmálaleiðtogum í Frakklandi, þar á meðal af Marine Le Pen, fyrrverandi forsetaframbjóðanda, og Gabriel Attal, fyrrverandi forsætisráðherra.
„Í Frakklandi getur ekki nein menning, engin trú, ekki neitt, ekki neinn ákveðið að segja konum hvar þær mega og mega ekki vera,“ segir Attal.