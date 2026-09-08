Einn var vistaður í fangaklefa fyrir að hafa verið ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf innandyra. Hann er sömuleiðis grunaður um vörslu fíkniefna.
Alls voru fjórir vistaðir í fangageymslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu klukkan fimm í morgun samkvæmt dagbók lögreglu.
Lögreglan á varðsvæði eitt, sem nær yfir vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnes, hafði afskipti af óvelkomnum einstaklingi sem var vísað á brott úr mathöll. Sá gekk leiðar sinnar. Þá var annar óvelkominn gestur á matsölustað sem lögregla þurfti að vísa út.
Á varðsvæði tvö sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi þurfti einnig aðstoð lögreglu við að vísa óvelkomnum einstaklingi úr fjölbýlishúsi.
Lögreglan hafði þá töluverð afskipti af ökumönnum sem óku of hratt eða voru taldir vera í óhæfu ástandi fyrir akstur. Á varðsvæði tvö var ökumaður stöðvaður fyrir að aka á 123 km/klst á götu þar sem hámarkshraðinn er 80 km/klst. Þess er getið að ökumaðurinn hafði verið með ökuréttindi í sólarhring.
Óskað var eftir aðstoð lögreglunnar á varðsvæði þrjú, Kópavogi og Breiðholti, vegna ökumanns sem var talinn vera í annarlegu ástandi og ók næstum því á önnur ökutæki. Sá var handtekinn grunaður um að aka undir áhrifum ávana- og fíkniefna, lyfja og áfengis. Sömuleiðis reyndist hann sviptur ökuréttindum og hafði gerst brotlegur við vopnalög.
Ökumaðurinn var vistaður í fangaklefa og er málið til rannsóknar hjá lögreglunni.