Rithöfundar og listamenn eru hvumsa yfir því að gert sé ráð fyrir því að skorið verði niður framlög til bókasafnsjóð miðað við fjárlagafrumvarp sem kynnt var í morgun. Formaður Rithöfundasambands Íslands segir þetta munu bitna mest á viðkvæmasta hópi rithöfunda.
„Bókasafnssjóður skorinn niður úr 224,5 milljónum í 142,3. Þetta er bein tekjuskerðing fyrir rithöfunda og þýðendur – og aldrei upphæð sem samið er um, við ráðum engu hvaða endurgjald við fáum fyrir afnot af bókum okkar á bókasöfnum, höfum ekkert að segja, alltaf bara ný og ný upphæð á hverju ári. Myndi einhverri annarri stétt vera boðið upp á svona rugl?“ spyr Eiríkur Örn Norðdahl rithöfundur í færslu á samfélagsmiðlinum Facebook.
Fleiri rithöfundar og listamenn taka undir með Eiríki. Þeirra á meðal er tónlistarmaðurinn ástsæli Bubbi Morthens. „Þetta er svipað að bjóða uppá brauð og vatn fyrir andlega heilsu þjóðarinnar.“
Friðrik Erlingsson rithöfundur birtir einnig færslu þar sem hann segir í kaldhæðni að um „glæsilegt framlag til íslenskrar tungu“ sé að ræða.
Margrét Tryggvadóttir formaður Rithöfundasambands Íslands segir lækkunina sérstaklega mikið áfall fyrir barnabókarithöfunda og rithöfunda sem skrifi frekar afþreyingarefni. Fyrir þá höfunda, sem fæstir fái listamannalaun, sé um mjög stóran tekjupóst að ræða
„Og jafnvel stærsti tekjupósturinn, því við erum svo fá sem erum atvinnuhöfundar á Íslandi, kannski einhver hundrað manns. Það er bara alveg svakalegt að fá svona tekjufall. Í stóra samhenginu eru þetta litlir peningar en þetta er alveg rosalega viðkvæmur hópur og tekjulágur.“
Bókasafnssjóður höfunda hafi verið aukinn árið 2021 eftir að samkomulag náðist um að greiða einnig fyrir útlán hjá Hljóðbókasafni Íslands. Í fyrra hafi sjóðurinn verið skorinn niður um 22,8 prósent.
Margrét segir stöðuna ömurlega. Lækkunin nemi um fjörutíu prósent af sjóðnum miðað við í fyrra, hann hafi engan veginn haft í við launavísitölu.