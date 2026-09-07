Innlent

Hallalausa núllið eftir gamalli upp­skrift

Birgir Olgeirsson skrifar
Kristrún Frostadóttir skrifaði stórt núll á spjald við kynningu fjárlagafrumvarpsins í morgun. Bill Clinton gerði nánast það sama við hlið Als Gore í Hvíta húsinu árið 1998.
Kristrún Frostadóttir skrifaði stórt núll á spjald við kynningu fjárlagafrumvarpsins í morgun. Bill Clinton gerði nánast það sama við hlið Als Gore í Hvíta húsinu árið 1998. Anton Brink/Samsett mynd

Uppstilling ríkisstjórnarinnar við kynningu fjárlagafrumvarpsins í morgun var nánast eftirmynd af uppátæki sem Bill Clinton bauð upp á í Hvíta húsinu fyrir 28 árum.

Clinton notaðist þar við túspenna til að skrifa stórt núll í miðjunni með Al Gore varaforseta sér við hlið. Í morgun var það Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sem skrifaði núllið með tússpenna á spjald sem stóð á „Halli ríkisins árið 2027“ sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra hélt á. Neðst á spjaldinu stóð „Hallalaus fjárlög“.

Kristrún Frostadóttir teiknaði núllið sem Daði Már Kristófersson hélt á. Bill Clinton hafði sett nær sama atriði á svið í Hvíta húsinu 28 árum áður.Anton Brink

Bak við núllið er frumvarp sem gerir ráð fyrir um fimm milljarða króna afgangi. Jafnvæginu á að ná með 44 milljarða aðhaldi í ríkisrekstrinum og 22,6 milljarða tekjuaðgerðum. Um 200 ríkisstöðugildi eiga að hverfa og meðal tekjuaðgerða eru aukinn bankaskattur, meiri gjaldtaka í ferðaþjónustu, kílómetragjald, hærri virðisaukaskattur á baðlón og lægri endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis. 

Uppstillingin var nær sú sama í Hvíta húsinu 2. febrúar 1998. Þá bað Clinton Al Gore um tússpenna og skrifaði stórt núll á spjald merkt „1999 Federal Budget Deficit“. Fyrir neðan stóð „A Balanced Budget“.

Atriðið var hluti af kynningu Clintons á fyrstu hallalausu fjárlögum Bandaríkjanna í þrjá áratugi. Núllið táknaði engan fjárlagahalla þótt frumvarpið gerði í raun ráð fyrir 9,5 milljarða dala afgangi.

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