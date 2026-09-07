Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Birgir Olgeirsson skrifar 7. september 2026 12:14 Kristrún Frostadóttir skrifaði stórt núll á spjald við kynningu fjárlagafrumvarpsins í morgun. Bill Clinton gerði nánast það sama við hlið Als Gore í Hvíta húsinu árið 1998. Anton Brink/Samsett mynd Uppstilling ríkisstjórnarinnar við kynningu fjárlagafrumvarpsins í morgun var nánast eftirmynd af uppátæki sem Bill Clinton bauð upp á í Hvíta húsinu fyrir 28 árum. Clinton notaðist þar við túspenna til að skrifa stórt núll í miðjunni með Al Gore varaforseta sér við hlið. Í morgun var það Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sem skrifaði núllið með tússpenna á spjald sem stóð á „Halli ríkisins árið 2027“ sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra hélt á. Neðst á spjaldinu stóð „Hallalaus fjárlög“. Kristrún Frostadóttir teiknaði núllið sem Daði Már Kristófersson hélt á. Bill Clinton hafði sett nær sama atriði á svið í Hvíta húsinu 28 árum áður.Anton Brink Bak við núllið er frumvarp sem gerir ráð fyrir um fimm milljarða króna afgangi. Jafnvæginu á að ná með 44 milljarða aðhaldi í ríkisrekstrinum og 22,6 milljarða tekjuaðgerðum. Um 200 ríkisstöðugildi eiga að hverfa og meðal tekjuaðgerða eru aukinn bankaskattur, meiri gjaldtaka í ferðaþjónustu, kílómetragjald, hærri virðisaukaskattur á baðlón og lægri endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis. Uppstillingin var nær sú sama í Hvíta húsinu 2. febrúar 1998. Þá bað Clinton Al Gore um tússpenna og skrifaði stórt núll á spjald merkt „1999 Federal Budget Deficit“. Fyrir neðan stóð „A Balanced Budget“. Atriðið var hluti af kynningu Clintons á fyrstu hallalausu fjárlögum Bandaríkjanna í þrjá áratugi. Núllið táknaði engan fjárlagahalla þótt frumvarpið gerði í raun ráð fyrir 9,5 milljarða dala afgangi. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Bill Clinton Alþingi Mest lesið Kílómetragjaldið hækkar Innlent Eftirförin endaði með hvelli Innlent „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Innlent „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Innlent Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Innlent Nafnabreytingaæði Trumps heldur áfram Erlent Fær að setja þessar fasteignir á sölu Innlent Minnst fimm látnir eftir flugslys í Flórída Erlent Halla boðar til ríkisráðsfundar Innlent Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Innlent Fleiri fréttir Segja áætlanir um hallaleysi „hanga á bláþræði“ Hallalausa núllið eftir gamalli uppskrift Mikið útkall vegna eldamennsku á Álftanesi Rýnt í fjárlög Reykjavík í tíunda sæti yfir loftgæði Lokun á Hellisheiði og í Hvalfjarðargöngunum Fær að setja þessar fasteignir á sölu Kílómetragjaldið hækkar „Ég átti aldrei að lifa þetta af“ Ríkisútvarpið hafi stækkað á kostnað einkarekinna miðla Halla boðar til ríkisráðsfundar Daði kynnti fjárlagafrumvarp fyrir árið 2027 Erfiðara að sporna við innstreymi fíkniefna á Litla-Hrauni Tvær tilkynningar um eld „Merkilegt að sjá hvað aulaafturhaldinu dettur næst í hug“ Eftirförin endaði með hvelli „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Sjá meira