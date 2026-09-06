Eftirförin endaði með hvelli þegar hópur lögreglumanna skellti sér á ökumanninn Eiður Þór Árnason skrifar 6. september 2026 20:00 Myndskeið sýnir hvernig fjöldi lögreglumanna stöðvaði og yfirbugaði ökumann deilibíls Hopp í Reykjavík í dag. Sá hlýddi ekki stöðvunarmerkjum lögreglu og er sagður hafa ekið utan í minnst fjórar bifreiðar á leið sinni frá Lágmúla að Víðidal. Þar af voru tveir lögreglubílar. Talsverður viðbúnaður var á svæðinu og heyrðust sírenur óma víða um borgina. Ökumaðurinn var að lokum handtekinn en hann er grunaður um að hafa ekið undir áhrifum. Eftirfarandi myndskeið af handtökunni er í töluverðri dreifingu á samfélagsmiðlum. Klippa: Hópur lögreglu stöðvar ofsakstur ökumanns á Hoppbíl Hann gistir fangageymslur „þar til hann verður viðræðuhæfur“, líkt og lögregla orðaði það í tilkynningu. Mikil hætta hafi skapast og mesta mildi að enginn skyldi slasast. Framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík segir að mál ökumanns sem keyrði á ofsahraða um götur borgarinnar í dag og keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar á meðan eftirför stóð yfir sé hjá lögreglu og fyrirtækið kanni næstu skref. Almennt sé ökumönnum sem brjóti reglur hiklaust meinað að nýta sér þjónustuna oftar. Fréttin er í vinnslu. Mest lesið Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Innlent Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Innlent Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent Margrét Þórhildur lögð inn á sjúkrahús Erlent Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Innlent Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum Erlent „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Innlent Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Erlent Útgönguspár benda til stórsigurs AfD Erlent Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi Innlent Fleiri fréttir Eftirförin endaði með hvelli þegar hópur lögreglumanna skellti sér á ökumanninn „Svona er bara litróf mannlífsins“ Ökumaður bifhjóls flaug út af Kvartmílubrautinni Gríðarleg aukning í sölu á fánastöngum Þyrlan sótti slasaðan mótorhjólamann á hálendið Bandaríkjamenn sendu ekki skip til Íslands Keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar og þar af tvo lögreglubíla Handtökur vegna líkamsárásar og ölvunar á Ljósanótt Eins og að vera kippt aftur á sjötta áratuginn Tíðindi í Kænugarði og fortíðarkennt fjölmiðlaumhverfi Snert á stöðu ferðaþjónustu og fjölmiðla í Sprengisandi Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Posarnir komnir í lag á ný Þyrlan kölluð út vegna slyss við Sólheimajökul Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Óþarft að fara til Reykjavíkur til að hlaupa Bilun hjá Teya olli löngum röðum Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi „Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið“ „Búningadjamm“ á Þjóðminjasafninu í dag Elti blóðugan brotaþola inn á lögreglustöðina Ólga innan SÁÁ og upprisa AfD Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Sjö fluttir á slysadeild eftir að bíl var ekið á tvo ljósastaura Hátt í áttatíu eftirskjálftar Handteknir eftir líkamsárás Sjá meira