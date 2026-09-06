Innlent

Eftir­förin endaði með hvelli þegar hópur lög­reglu­manna skellti sér á öku­manninn

Eiður Þór Árnason skrifar
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Myndskeið sýnir hvernig fjöldi lögreglumanna stöðvaði og yfirbugaði ökumann deilibíls Hopp í Reykjavík í dag. Sá hlýddi ekki stöðvunarmerkjum lögreglu og er sagður hafa ekið utan í minnst fjórar bifreiðar á leið sinni frá Lágmúla að Víðidal. Þar af voru tveir lögreglubílar.

Talsverður viðbúnaður var á svæðinu og heyrðust sírenur óma víða um borgina. Ökumaðurinn var að lokum handtekinn en hann er grunaður um að hafa ekið undir áhrifum. Eftirfarandi myndskeið af handtökunni er í töluverðri dreifingu á samfélagsmiðlum.

Klippa: Hópur lögreglu stöðvar ofsakstur ökumanns á Hoppbíl

Hann gistir fangageymslur „þar til hann verður viðræðuhæfur“, líkt og lögregla orðaði það í tilkynningu. Mikil hætta hafi skapast og mesta mildi að enginn skyldi slasast.

Framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík segir að mál ökumanns sem keyrði á ofsahraða um götur borgarinnar í dag og keyrði utan í minnst fjórar bifreiðar á meðan eftirför stóð yfir sé hjá lögreglu og fyrirtækið kanni næstu skref. Almennt sé ökumönnum sem brjóti reglur hiklaust meinað að nýta sér þjónustuna oftar.

Fréttin er í vinnslu.

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