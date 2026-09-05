Í hádegisdfréttum verður rætt við formann SÁÁ sem bregst við gagnrýni sem stjórn samtakanna hefur fengið síðustu daga í kjölfar þess að starfslokasamningur var gerður við forstjóra SÁÁ.
Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, segir ekkert til í því að hún hafi logið um það að hafa ekki vitað af uppsögn fráfarandi framkvæmdastjóra lækninga hjá SÁÁ.
Við kynnum okkur einnig uppgang þýska fjarhægriflokksins AfD en honum er spáð miklum kosningasigri í sambandsríkinu Saxlandi-Anholt. Töluverður möguleiki er talinn að flokkurinn landi þingmeirihluta.
Verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu segir markmiðið með nýjum samræmdum viðmiðum um skólasókn vera að hjálpa börnum að mæta í skólann.
Og í sportinu förum við yfir það hvernig rafmagnsleysi á höfuðborgarsvæðinu í gær setti svip sinn á kvöldið og ræðum það helsta úr enska boltanum.