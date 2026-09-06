Lífið

Eitt allra krúttlegasta mót ársins

Freyja Þórisdóttir skrifar
Sumir voru taugatrekktari en aðrir á startlínunni á hjólamóti Hjólaskólans.
Sumir voru taugatrekktari en aðrir á startlínunni á hjólamóti Hjólaskólans. Bessi Friðþjófsson

Hjólamót Hjólaskólans, hjólreiðafélagsins Tinds og Krónunnar fór fram í Öskjuhlíð á dögunum. Mótið, sem sumir myndu líklega segja að væri krúttlegasta hjólamót landsins, var þá haldið í níunda sinn og mættu um fjögur hundruð börn, þau yngstu tveggja ára en þau elstu tólf, til leiks.

Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu um mótið en þar kom fram að yngstu börnin hófu mótið á sparkhjólum og svo koll af kolli eftir aldri og flokki. Elstu börnin hjóluðu um tveggja kílómetra leið.

Að auki mættu BMX BRÓS á svæðið og sýndu hjólalistir sínar. Öll börn voru leyst út með veglegum verðlaunum þótt aðalatriðið hafi fyrst og fremst verið að mæta og hafa gaman. Myndaveislu frá mótinu má sjá hér að neðan en ljósmyndarinn Bessi Friðþjófsson var á staðnum og fangaði stemninguna á filmu.

Það var að sjálfsögðu enginn þátttakandi án hjálms en eins og við vitum öll þá gera slysin ekki boð á undan sér.
Krakkarnir, sem margir hverjir voru á sínu fyrsta hjólamóti, fóru létt með brautina og voru margir hverjir enn fullir af orku eftir á.Bessi Friðþjófsson

Hjólabrautin var að hluta til inni í skógi í Öskjuhlíðinni sem gerði hana mögulega aðeins meira krefjandi.Bessi Friðþjófsson

Yngstu keppendurnir voru ekki alveg eins áberandi einbeittir og þeir sem eldri eru en frammistaðan var frábær þrátt fyrir það.Bessi Friðþjófsson

Það fór enginn tómhentur heim enda öll sigurvegarar.Bessi Friðþjófsson
Það var ekki reiknað með því að þátttakendur væru að taka fram úr á þessum kafla brautarinnar heldur hjóluðu þau í virkilega faglega uppstilltri einfaldri röð.Bess
Það var hörð barátta á lokametrunum en þessir þátttakendur komu nánast samstundis í mark.Bessi Friðþjófsson
BMX brós eru líklega ekki langt undan ef hjólamót er haldið hérlendis.Bessi Friðþjófsson
Einbeitingin skein úr andlitum þeirra sem tóku þátt en sumir fengu ráð frá foreldrum á lokaaugnablikunum fyrir rás.Bessi Friðþjófsson

Hjólreiðar Börn og uppeldi Íþróttir barna


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