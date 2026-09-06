Eitt allra krúttlegasta mót ársins

Hjólamót Hjólaskólans, hjólreiðafélagsins Tinds og Krónunnar fór fram í Öskjuhlíð á dögunum. Mótið, sem sumir myndu líklega segja að væri krúttlegasta hjólamót landsins, var þá haldið í níunda sinn og mættu um fjögur hundruð börn, þau yngstu tveggja ára en þau elstu tólf, til leiks.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu um mótið en þar kom fram að yngstu börnin hófu mótið á sparkhjólum og svo koll af kolli eftir aldri og flokki. Elstu börnin hjóluðu um tveggja kílómetra leið.
Að auki mættu BMX BRÓS á svæðið og sýndu hjólalistir sínar. Öll börn voru leyst út með veglegum verðlaunum þótt aðalatriðið hafi fyrst og fremst verið að mæta og hafa gaman. Myndaveislu frá mótinu má sjá hér að neðan en ljósmyndarinn Bessi Friðþjófsson var á staðnum og fangaði stemninguna á filmu.