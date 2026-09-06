Umferðarslys varð á Breiðaholtsbraut skammt frá Norðlingaholti við gatnamót inn í Víðidal rétt fyrir klukkan eitt. Að sögn sjónarvotta hafi verið um eftirför að ræða þar sem ökumaður á Hopp deilibíl var eltur af lögreglu.
Töluverður viðbúnaður lögreglu er á svæðinu og hafa sírenur heyrst óma víða um borginni. Sést hefur til fjölmargra bifhjóla lögreglu bruna í átt að austurhluta borgarinnar.
Lokað hefur verið fyrir umferð á svæðinu tímabundið. Þetta staðfestir varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ekki er vitað um afdrif þeirra sem lentu í umferðarslysinu né um hversu margar bifreiðir er að ræða.
Nokkrar ábendingar hafa borist fréttastofunni þar sem kemur fram að um eftirför hafi verið að ræða og hafa margir sagst hafa séð Hopp-deilibíl á verulegum hraða eltan af í það minnsta fimm lögreglubílum og tveimur bifhjólum lögreglu.
„Við vorum að keyra sem sagt bara frá Ögurhvarfi, það kemur inn á hringtorgið og þegar ég tek vinstri beygjuna á hringtorginu þá sé ég þessa hvítu Hopp-bifreið koma á örugglega alveg á 120-130 kílómetrum á klukkustund, jafnvel hraðar,“ segir Gunnar Axel Gunnarsson en hámarkshraðinn á svæðinu er áttatíu kílómetrar á klukkustund.
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Hann hafi svo tekið eftir því að skráningarplata bílsins hafi verið löskuð eins og bíllinn hafi lent í einhverju smátjóni en ekki liggur fyrir hvort umferðarslysið sem greint var frá hafi tengst tjóninu.
„Í framhaldi koma þarna einhverjir allavega fjórir lögreglubílar, mjög hratt á eftir honum, eitt mótorhjól og síðan í það minnsta tveir ómerktir lögreglubílar sem voru svona 300 metra aftar, greinilega bara að reyna að ná þeim.“
Fleiri sjónarvottar hafa lýst því að bíllinn hafi virst áberandi tjónaður og klesstur.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Karlmaður sem var handtekinn í gær vegna gruns um innbrot í Efstaleitisapótek flúði vettvang á Hopp-deilibíl. Maðurinn var handtekinn eftir eftirför í bíl og á fæti.