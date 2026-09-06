Umferðarslys varð á Breiðaholtsbraut skammt frá Norðlingaholti við gatnamót inn í Víðidal rétt fyrir klukkan eitt.
Töluverður viðbúnaður lögreglu er á svæðinu og hafa sírenur heyrst óma víða um borginni. Sést hefur til fjölmargra bifhjóla lögreglu bruna í átt að austurhluta borgarinnar.
Lokað hefur verið fyrir umferð á svæðinu tímabundið. Þetta staðfestir varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ekki er vitað um afdrif þeirra sem lentu í umferðarslysinu né um hversu margar bifreiðir er að ræða.
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Fréttin verður uppfærð.