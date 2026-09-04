Innlent

Jarð­skjálfti í Brenni­steins­fjöllum

Eiður Þór Árnason skrifar
Veðurstofa Íslands greinir frá skjálftanum.
Veðurstofa Íslands greinir frá skjálftanum. Vísir/Vilhelm

Jarðskjálfti varð við Brennisteinsfjöll klukkan 20:18 í kvöld og mældist hann 3,0 að stærð. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst og fannst skjálftinn í byggð. 

Þetta segir í tilkynningu frá Náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands. Jarðskjálftar eru sagðir algengir á þessu svæði en þetta sé stærsti skjálfti sem mælst hefur á svæðinu frá 18. ágúst 2025 þegar skjálfti mældist 3,8 að stærð. Brennisteinsfjöll eru einnig þekkt sem Bláfjöll. 

Veðurstofan minnir á leiðbeiningar um varnir og viðbúnað vegna jarðskjálfta sem Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra gefur út.

Staðsetning skjálftans.Veðurstofan

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